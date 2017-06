Bremen-Besucher fotografieren das Glockenspiel in der Böttcherstraße. (Christina Kuhaupt)

Bremen ist eine beliebte Touristenstadt – und wird zunehmend beliebter. Die Bremer Touristik-Zentrale (BTZ) zählt jährlich etwa 40 Millionen Tagesbesuche in der Hansestadt, darunter auch Geschäftsreisen. Die Zahl der Anreisen per Bus hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen, wie eine Statistik der BTZ zeigt. Dafür sorgt unter anderem das Angebot an Fernbusverbindungen, so können Besucher für ein paar Euro nach Bremen fahren. Auch Billigflieger bringen mehr Touristen aus Ländern und Städten, die früher seltener in der Stadt zu Besuch waren. „Die Zahl der Übernachtungsgäste in Bremen steigt, dabei spielt zum Beispiel Ryanair eine große Rolle“, sagt Cornelia Riebel, Marktforscherin der Bremer Touristik-Zentrale.

Besucher aus aller Welt zieht es nach Bremen, aber auch unter den Deutschen ist die Hansestadt ein beliebtes Reiseziel. Der Statistik zufolge kommen 80 Prozent der Tagesbesucher aus dem eigenen Land, Tendenz steigend. „Bremen stellt sich als Stadt gut dar, sodass viele Geschäftsleute nach einem Besuch wiederkommen möchten“, sagt Monika Kunze. Sie ist Gästeführerin und zeigt Touristen mehrmals am Tag die schönsten Orte der Stadt. „Die Nachfrage nach Führungen wird immer größer“, sagt sie.

Beliebter Roland

Bremen hat viel zu bieten – auf ihren Führungen zeigt Monika Kunze den Besuchern regelmäßig den Schnoor, die Böttcherstraße und den Marktplatz. „Die meisten Touristen wollen berühmte Sehenswürdigkeiten wie den Roland sehen“, sagt sie. Natürlich dürfen bei der Führung auch die Bremer Stadtmusikanten nicht fehlen. „Der Satz ,Die habe ich mir aber viel größer vorgestellt' fällt dann öfter“, berichtet sie.

Während der Führungen informiert Monika Kunze über Bremens Geschichte und erzählt Wissenswertes zur Stadt heute. „Viele sind erstaunt, wenn sie erfahren, dass Bremen gar nicht in Niedersachsen liegt, sondern ein eigenes Bundesland ist.“ Die Führungen werden auf Deutsch und auf Englisch angeboten. Jeden Sonnabend gibt es eine Führung ausschließlich auf Englisch.

Sixdays und Weihnachtsmarkt ziehen die Besucher an

Von den etwa 20 Prozent der ausländischen Touristen in Bremen kommen die meisten aus den Niederlanden. Die Zahl der holländischen Gäste nimmt zu, ihre Anreise ist unkompliziert und preiswert. Direkt danach komme Großbritannien, sagt Kunze. „Leider sind seit 2016 weniger Briten. Das hängt mit dem Brexit und den teuren Flügen zusammen“. Für die Briten werde ein Besuch nach Deutschland in den nächsten Jahren noch kostspieliger, vermutet sie.

Neben den klassischen Sehenswürdigkeiten gibt es in Bremen auch viele Festivals und Veranstaltungen, für die Touristen anreisen. So sind zum Beispiel die Sixdays und der Weihnachtsmarkt sehr beliebt. Auch zur Breminale kommen jährlich zahlreiche Besucher in die Stadt. „Wir erwarten auch diesmal viele Gäste von außerhalb“ sagt Marktforscherin Cornelia Riebel.