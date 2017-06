Auf die Ehe für (R)alle haben viele lange gewartet. (dpa)

Love is Love: Die Bundestagsabgeordneten fällten am Freitag eine historische Entscheidung. Bei 623 abgegebenen Stimmen sprach sich eine Mehrheit von 393 Abgeordneten am Freitag für eine völlige rechtliche Gleichstellung homosexueller Paare aus.

Und darüber freute sich vor allem Ralle. Sie kannten Ralle noch nicht? Dürfen wir vorstellen, Ralle darf auch endlich heiraten, glaubt man zumindest dem Tweet des Bremer Senats vom Freitag, 9.31 Uhr. Dieser war offensichtlich über die Entscheidung so aus dem Häuschen, dass aus #Ehefueralle prompt #Ehefuerralle wurde. Man beachte das zusätzliche "r".

Dies blieb den geschulten Usern natürlich nicht lange verborgen. Nur wenig später folgte der Tweet der Bremischen Bürgerschaft: "Wer ist Ralle?"

Aber jetzt mal ehrlich, wer ist dieser Ralle und warum wollen alle, dass er heiratet? Die User wollen es genau wissen. Und nehmen den Verschreiber mit Humor.

Die Antwort bleibt offen, aber sicher ist, dass Ralle nach der historischen Entscheidung heiraten darf, wen er oder sie will. Oder es auch einfach bleiben lassen kann. Ein durch und durch sympathischer Fehler am Tag der bunten Fahne.

Übrigens hatten schon diverse Nutzer vor dem Bremer Senat mit diesem Hashtag getwittert und für Schmunzler im Netz gesorgt.