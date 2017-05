Blick auf das Gelände des Bremer Flughafens. (Studio B)

Der 48-Jährige aus Litauen wollte am Sonnabend eigentlich nach Dublin reisen. Er habe sich auch geweigert, den Flughafen zu verlassen, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Als die Beamten den Passagier hinausführen wollten, griff der Mann an. Die Polizisten legten dem Randalierer Handschellen an und nahmen ihn in Gewahrsam.

Der 48-Jährige verweigerte zudem einen freiwilligen Atemalkoholtest. Ein Arzt untersuchte den Mann und empfahl eine mehrstündige Ausnüchterung. Der Litauer erhielt eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (lni)