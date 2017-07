Bettina Wilhelm (parteilos) soll Bremens neue Frauenbeauftragte werden. Auf diesen Vorschlag hat sich eine Findungskommission geeinigt, in der unter anderem die frauenpolitischen Sprecherinnen der Bürgerschaftsfraktionen vertreten waren. Bevor die 52-Jährige, die aus Stuttgart stammt und derzeit in Schwäbisch Hall lebt, das Amt antreten kann, muss der Senat den Vorschlag absegnen. Dann kann die neue Frauenbeauftragte von der Bürgerschaft gewählt werden. Dass es so kommt, gilt hinter den Kulissen als ausgemacht: Die Kommission habe sich klar für Bettina Wilhelm ausgesprochen, die Personalie sei unumstritten, heißt es.

In Bremen dürfte der Name Bettina Wilhelm bisher nur Insidern etwas sagen. In Baden-Württemberg dagegen ist die Mutter zweier erwachsener Töchter landesweit bekannt geworden, als sie 2012 auf Vorschlag der SPD für den Posten als Oberbürgermeisterin in Stuttgart kandidiert hat. Im ersten Wahlgang erreichte sie aber nur gut 15 Prozent der Stimmen und zog daraufhin ihre Kandidatur zurück. Das Rennen machte damals der jetzige Amtsinhaber Fritz Kuhn (Grüne).

Verwaltungspraxis bringt die 52-Jährige dennoch mit: Von 2009 bis Ende März dieses Jahres war sie Erste Bürgermeisterin in Schwäbisch Hall. In dem politischen Wahlamt, in etwa vergleichbar mit einem Dezernenten in Bremerhaven, war sie zuständig für die Bereiche Bildung, Soziales, Kultur, Sport, Touristik, Stadtmarketing sowie für Gleichstellung. Eine Umstrukturierung in der Führungsspitze der Stadtverwaltung – der Stadtrat hatte sich entschieden, dass der Erste Bürgermeister nicht mehr für Soziales, sondern für Bau zuständig sein sollte – kostete sie Ende März ihren Job.

Amtsantritt im November

Das Thema Gleichstellung begleitet die 52-Jährige, die Sozialpädagogik an der Hochschule für Sozialwesen in Esslingen und später außerdem Diplom-Pädagogik an der Uni in Tübingen studiert hat, praktisch von Anfang an. So hat Bettina Wilhelm sich von 1994 bis 1997 als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule in Esslingen mit qualitativer Sozialforschung zum Thema Frauen und Rechtsextremismus befasst; von 2000 bis 2005 war sie überdies Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ludwigsburg.

Politisch steht Bettina Wilhelm der SPD nahe, gehört aber keiner Partei an. Nach den derzeitigen Plänen soll die neue Frauenbeauftragte im August vom Landtag gewählt werden, der Senat will sich deshalb vor der ersten Bürgerschaftssitzung nach der Sommerpause mit der Personalie befassen. Die Landesfrauenbeauftragte wird für zwölf Jahre gewählt. Amtsinhaberin Ulrike Hauffe (66) wurde 1994 gewählt und 2006 für eine zweite Amtsperiode von der Bürgerschaft bestätigt. Sie scheidet auf eigenen Wunsch aus Altersgründen ein Jahr vor Ablauf ihrer regulären Amtszeit aus. Vorgesehen ist, dass Bettina Wilhelm Anfang November ihre Nachfolge antritt.