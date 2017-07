Am Montag soll die Lage vor Ort erneut kontrolliert werden. (studio b bremen)

Auf der Internetseite des Ressorts ist eine Warnung veröffentlicht worden, am Unisee wurden an den entsprechenden Stellen Warnhinweise aufgestellt, wie die Behörde mitteilt. Bei Blaualgen handelt es sich trotz des Namens nicht um Algen, sondern um Bakterien. Einige Gattungen scheiden Gifte aus, die für Badende zu einem Gesundheitsrisiko werden können, heißt es auf der Seite der Behörde.

Beim direkten Hautkontakt mit belastetem Wasser könne es zu Haut- und Schleimhautreizungen, allergischen Reaktionen, Bindehautentzündungen, Ohrenschmerzen oder Atemwegserkrankungen kommen. Werde Wasser verschluckt, könne Durchfall eine Folge sein.

„Deshalb gibt es die Warnung, an den belasteten Stellen nicht ins Wasser zu gehen“, betont Behördensprecher Jens Tittmann. Das sei überall dort der Fall, wo Warnschilder aufgestellt wurden und wo die typische Färbung des Wassers zu erkennen sei. Am Montag soll die Lage vor Ort erneut kontrolliert werden, so der Sprecher.