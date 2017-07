Die mobile Toilette am Kiosk beim Werdersee bleibt an ihrem Platz. (Walter Gerbracht)

Schön ist sie nicht, aber notwendig. Der Neustädter Beirat hat nach einer Ortsbegehung beschlossen, die mobile Toilette am Werdersee neben dem Deichschart-Kiosk stehen zu lassen. „Ein besserer Standort als der jetzige sei nicht in Sicht, „und wir brauchen in dieser Gegend eine öffentlich zugängliche Toilette“, sagte Ortsamtsleiterin Annemarie Czichon.

Dennoch sollen einige Veränderungen kommen, um den zahlreichen Erholungssuchenden und den Anwohnern gleichermaßen gerecht zu werden. Auf Wunsch des Beirates soll die Toilette auf eine kleine Pflasterfläche leicht zurückgesetzt werden, damit die offene Tür keine Radfahrer behindert. Außerdem wird die Toilette eine bessere Kipp-Sicherung gegen Vandalismus bekommen. Ferner ist geplant, eine Rotbuchenhecke um den Sichtzaun zu pflanzen. Sie soll dafür sorgen, dass die blaue Plastiktoilette nicht zu sehr das Landschaftsbild am Werdersee stört. Spätestens im Herbst, heißt es dazu aus der Baubehörde, sollen die Maßnahmen realisiert werden.

Eine mit Wasser betriebene Toilettenanlage darf im Überschwemmungsgebiet nicht gebaut werden. Daher war nach vielen Diskussionen im Stadtteil die mobile Toilette als Lösung erarbeitet worden. Die kleinere der ursprünglich zwei mobilen Toiletten wurde entfernt, weil sie mehrfach von Unbekannten umgestürzt worden war. „Nun bleibt die schwerere barrierefreie Toilette, die zusätzlich mit einem Schloss gesichert wurde“, sagte Annemarie Czichon.