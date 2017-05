Die Bremerinnen Katharina Heidemann (links) und Sarah Farchmin genossen am Montag die Sonne im Park. (Christina Kuhaupt)

Auf 46 Hektar gibt es eine einzigartige Sammlung an Rhododendren und Azaleen zu bewundern. Von den weltweit etwa 1000 verschiedenen Rhododendron-Wildarten wachsen im Bremer Park mehr als 600.

Bis in den Juni hinein bringen die prächtigen Blüten noch viel Farbe in die Gärten und Parks – kein Wunder, dass die überwiegend immergrüne Pflanze so beliebt ist. Der Name Rhododendron kommt übrigens aus dem Griechischen – von rhodon wie Rose und von dendron wie Baum.