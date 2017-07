Der 25-Jährige Mohammed A. soll aus Algerien stammen. Innensenator Mäurer erklärte auf einer Pressekonferenz am Dienstag, dass der Gefährder in mehreren Bremer Moscheen die Ideologie des Daesch verherrlicht und das Attentat in Berlin von Anis Amri "frenetisch" gefeiert habe. Er soll daraufhin Hausverbot in mehreren Moscheen erhalten haben. Ausdrücklich nicht dabei war das Islamische Kulturzentrum (IKZ). Seit März 2017 saß Mohammed A. wegen Urkundenfälschung und weiterer kleinerer Delikte in Untersuchungshaft.

Mehr als 20 Alias-Personalien benutzt

A. sei im Jahr 2014 in Deutschland eingereist, erklärt Hilal Öztürk vom Landesamt für Verfassungsschutz in Bremen. Demnach sei A. zunächst als libyscher Flüchtling geführt und nach Chemnitz geschickt worden. Dort kam er nie an. Ermittlungsergebnisse legten nahe, dass er sich in Belgien aufgehalten habe und dort islamistisch aufgefallen sei. Wenig später reiste er wieder nach Deutschland, diesmal als syrischer Flüchtling. Er sollte nach Neumünster, doch auch dort kam er nie an. Erst nachdem er in Deutschland wegen kleinerer Delikte verhaftet worden war, konnte er mit einem Fingerabdruck und in Zusammenarbeit mit der belgischen Polizei identifiziert werden. Er verwendete mehr als 20 verschiedene Alias-Personalien. "Das legt nahe, dass ein Netzwerk hinter ihm steht", sagt Mäurer.

Bremer Salafisten-Szene gewachsen

Der Senator offenbarte auch noch weitere Einblicke in die Bremer Salafisten-Szene. Mittlerweile gebe es 480 Personen, die bekannt seien. Vorige Zählungen hatten 360 in 2016 ergeben. 60 Mitglieder der Szene seien gewaltbereit.