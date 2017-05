An der Grundschule Borchshöhe in Bremen-Nord wechseln sich Lernphasen und Entspannungsphasen ab. (Christian Kosak)

Eine der wichtigsten Auszeichnungen für herausragende Unterrichtskonzepte in Deutschland, der Deutsche Schulpreis 2017, wird am Montagmittag in Berlin vergeben. Zum Abschluss der Festveranstaltung überreicht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einer von 14 nominierten Schulen den mit 100.000 Euro dotierten Hauptpreis.

Aus Bremen-Nord ist die Grundschule Borchshöhe nominiert und auch die Berufsbildendenen Schulen Osterholz-Scharmbeck sind unter den Kandidaten. Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen dürfen sich die größten Hoffnungen machen - aus den beiden Bundesländern stehen je drei Schulen in der Endrunde. Sogar eine Deutsche Schule in Rio de Janeiro in Brasilien ist unter den Endrundenteilnehmern.

Eine Jury hatte die Schulen im vergangenen halben Jahr besucht und machte sich ein Bild vor Ort. Neben Gesprächen mit der Schulleitung bezog die Jury auch immer Schüler und regionale Wirtschaftspartner in ihre Entscheidung mit ein.

Mit insgesamt 265.000 Euro ist der Deutsche Schulpreis der höchstdotierte derartige Wettbewerb in Deutschland, teilte die Robert-Bosch-Stiftung als Veranstalter mit. Seit dem Start 2006 haben sich über 2000 Schulen für die Auszeichnung beworben.

Die Jury bewertet sechs Bereiche: Leistung, Umgang mit Vielfalt, Unterrichtsqualität, Verantwortung, Schulleben und Schule als lernende Institution. (jfj/lni)