Bremen gehört laut einer Umfrage zu den vier fahrradfreundlichsten Städten in Deutschland. (Christina Kuhaupt)

Bremen hat sich nach einer Umfrage zu den fahrradfreundlichsten Städten in Deutschland auf Platz vier verbessert. Die Hansestadt steigt damit um einen Platz im Städteranking nach oben. Das teilte das Bundesverkehrsministerium am Freitag in Berlin zur Präsentation des Fahrradklima-Tests mit. Bremerhaven bleibt trotz leichter Verbesserung weiterhin abgeschlagen. Den regelmäßigen Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) in 539 Städten hat die Stadt Münster in Westfalen gewonnen. Sie bleibt nach der Umfrage unangefochten die fahrradfreundlichste Stadt bundesweit. In ihrer jeweiligen Städte-Kategorie belegen Bocholt und Reken jeweils den ersten Platz.

Für die Umfrage wurden im Herbst 2016 bundesweit rund 120.000 Radfahrer befragt, unter anderem zu den Themen Sicherheit und Rad-Infrastruktur in ihrer Stadt. Die Stadt Bremen hat es damit erneut unter die Top 5 der fahrradfreundlichsten Städte in seiner Größenklasse geschafft. Bremerhaven verbesserte sich laut Mitteilung in der Größenklasse 100.000 bis 200.000 Einwohner um zwei Plätze, bleibt aber weiterhin im unteren Drittel. 989 Bremerinnen und Bremer hatten an der bundesweiten Befragung teilgenommen. Besonders positiv bewerteten sie die Präsenz der Radfahrer im Stadtbild und Erreichbarkeit des Stadtzentrums. Bemängelt haben die Bremer Radfahrer vor allem die Sicherheit und den Komfort beim Radfahren.

Der ADFC-Vorsitzende Bonnie Fenton sagt dazu: „Fahrradfreundlichkeit ist ein wichtiger Standortfaktor für lebenswerte Städte – deshalb freuen wir uns, dass sich die Bremer auf dem Rad wohlfühlen. „Die Umfrage zeige, dass kontinuierliche Radverkehrsförderung auch honoriert werde und sich in einem guten Verkehrsklima niederschlage. “Damit noch mehr Menschen aufs Rad steigen und die Stadt von überflüssigen Autofahrten entlasten, müssen wir auch an den Schwächen arbeiten. Wir lernen aus der Umfrage, dass wir uns gemeinsam mit der Stadt noch mehr um sichere, gepflegte und komfortable Radwege kümmern und den Falschparkern auf Radwegen durch regelmäßige Kontrollen Einhalt gebieten müssen“, sagt Bonnie Fenton.

Um einen Platz verbessert

Die Stadt Bremen liegt bundesweit auf Platz vier in der Kategorie der Städte mit über 200.000 Einwohnern. Gegenüber dem letzten Test im Jahr 2014 hat sich die Hansestadt um einen Platz verbessert. Auffällig sei jedoch, dass die Werte in vielen Bereichen stagnieren, heißt es in einer Mitteilung des ADFC. Lediglich in der Medienberichterstattung und den Fahrradabstellmöglichkeiten sei eine merkbare Verbesserung in den letzten zwei Jahren beobachtet worden. „Wir begrüßen es ausdrücklich, dass sich die Stadt in letzter Zeit vermehrt um sichere Abstellmöglichkeiten kümmert, zum Beispiel mit dem geplanten Fahrradparkhaus im Zentrum. Weiterer Bedarf besteht im Bereich vieler Bahnstationen wie beispielsweise Mahndorf und Bremen-Burg“, berichtet Albrecht Genzel, Verkehrsreferent des ADFC Bremen.

Im Bundesverkehrsministerium (BMVI) in Berlin zeichneten Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, und Ulrich Syberg, Bundesvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), die fahrradfreundlichsten Städte Deutschlands aus. Ferlemann sagte dabei: „Konkurrenz belebt das Geschäft – so ist es auch in der Radverkehrsförderung. Der Fahrradklima-Test kann hier gleichermaßen Ansporn und Bestätigung sein. Mit dem Fahrradklima-Test wollen wir den Städten und Kommunen aber vor allem ein Instrument an die Hand geben, das ihnen hilft, das Fahrradklima vor Ort besser einzuschätzen und Erkenntnisse für ihre Fördermaßnahmen zu gewinnen."

Wie das Bundesverkehrsministerium mitteilte, ist Göttingen neu unter den Spitzenreitern. Neben den Spitzenreitern haben die Tester „Aufholer“ gekürt. Das sind Städte, die im Vergleich zum Test 2014 aus der Sicht der Radler die größten Verbesserungen erreichten. Dazu zählen aktuell Bochum, Marburg, Pforzheim und Baunatal (Hessen). Der ADFC ermittelte die Fahrradfreundlichkeit deutscher Städte zum siebten Mal. Das Bundesverkehrsministerium förderte die Umfrage mit 150.000 Euro. Der Fahrradklima-Test soll Städten dabei helfen, den Radverkehr voranzubringen.

