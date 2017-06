In Bremen verfallen Bußgelder in Millionenhöhe, weil die Innenbehörde mit der Bearbeitung von Verkehrsordnungswidrigkeiten nicht nachkommt. 2016 mussten in der Hansestadt Verfahren mit einem finanziellen Volumen von gut 1,7 Millionen Euro wegen Verjährung eingestellt werden. Die Behörde räumt den Missstand ein. Die Verjährungsquote sei „zu hoch, da gibt es nichts dran zu rütteln“, sagt Sprecherin Rose Gerdts-Schiffler. In Bremerhaven ist das Problem deutlich geringer ausgeprägt.

Das Ausmaß der Einnahmeausfälle geht aus einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der Bürger in Wut (BIW) in der Bürgerschaft hervor. Ihr innenpolitischer Sprecher Jan Timke hatte Meldungen über ähnliche Inkasso-Probleme der öffentlichen Hand in Sachsen-Anhalt zum Anlass genommen, sich nach der Situation in Bremen zu erkundigen. Die Antwort fiel noch besorgniserregender aus, als er erwartet hatte.

Fast sechs Prozent der Verfahren verjähren

Demnach gingen im Vorjahr 484.646 Anzeigen zu Verkehrsordnungswidrigkeiten in der Bußgeldstelle des inzwischen aufgelösten Stadtamts ein. Im selben Zeitraum wurden 29.052 Verfahren wegen sogenannter Verfolgungsverjährung eingestellt, zum Beispiel weil der Fahrzeugführer innerhalb der vorgeschriebenen Drei-Monats-Frist nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte. Das sind 5,9 Prozent aller Verfahren. Eigentlich hatte die Innenbehörde eine Marke von höchstens fünf Prozent angestrebt.

Finanziell betrachtet ist die Ausfallquote sogar noch deutlich höher. Die genannten 1,7 Millionen Euro entsprechen zwölf Prozent des Gesamtvolumens von rund 13,5 Millionen Euro an verhängten Bußgeldern und Verwarnungen. In den ersten Monaten des laufenden Jahres zeichnet sich noch keine Besserung ab. Von Januar bis April liefen 143.742 Anzeigen auf, gleichzeitig mussten die Behördenmitarbeiter 10.334 Bußgelder in den Schornstein schreiben.

Einen wichtigen Grund für die Mindereinnahmen liefert die Innenbehörde in ihrer Antwort auf die BIW-Anfrage gleich mit. Offenbar ist die Bußgeldstelle seit Längerem stark unterbesetzt. Waren dort 2014 noch 29 Vollzeitstellen vorhanden, so sank die Zahl bis Ende vergangenen Jahres auf 23. Anders gesagt: Die städtischen Bediensteten schaffen ihre Arbeit einfach nicht mehr.

Fünf neue Stellen sollen Situation verbessern

Das hat man inzwischen auch an der Spitze der Innenbehörde erkannt. Rose Gerdts-Schiffler kündigt an, dass die Bußgeldstelle bis September/Oktober um fünf Vollzeitstellen aufgestockt werden soll. „Das wird die Verjährungsquote reduzieren“, ist die Sprecherin überzeugt.

Verbesserungen verspricht sie sich auch von einem Erfahrungsaustausch mit dem Bürger- und Ordnungsamt Bremerhaven. Dort sind die Ausfallquoten deutlich geringer. In der Seestadt wurden im vergangenen Jahr 114.000 Verkehrsordnungswidrigkeiten bearbeitet. Dort fielen letztlich nur 805 Verfahren unter den Tisch, was einem Anteil von 0,7 Prozent entspricht. Im ersten Quartal 2017 waren es 0,88 Prozent. Selbst wenn man berücksichtigt, dass die personelle Ausstattung in der Seestadt-Behörde gleich blieb, sind die dortigen Werte immer noch signifikant besser als in Bremen. Aber warum?

Gerdts-Schiffler hält es für denkbar, dass in Bremerhaven mehr aussichtslose Verfahren eingestellt werden und sie deswegen statistisch aus der Verjährungsfrist fallen. „Vielleicht können wir aber auch in einzelnen Verfahrenschritten von den Bremerhavener lernen“, räumt die Sprecherin ein.

Ganz auf Null lasse sich die Ausfallquote allerdings nicht bringen. In Zusammenarbeit mit anderen Behörden müssten innerhalb von drei Monaten oft „aufwendige Ermittlungen geführt werden“, um nachzuweisen, wer jeweils am Steuer saß.

Für Jan Timke ist es ein Unding, dass in Bremen fast sechs Prozent aller angezeigten Verkehrsordnungswidrigkeiten folgenlos bleiben. Ihm liegen Unterlagen wie der Fall einer Frau aus Burglesum vor. Die 55-Jährige war im Oktober 2016 auf der A 27 geblitzt worden. Wo 120 Stundenkilometer erlaubt sind, hatte das Messgerät nach Toleranzabzug 143 km/h ermittelt. Der Verstoß war auch durch ein Foto der Fahrerin gut dokumentiert. Er wäre mit einem Bußgeld von 70 Euro plus 23,50 Euro Gebühr sowie einem Punkt in der Verkehrssünderkartei zu ahnden gewesen.

Doch statt den Anhörungsbogen an die Behörde zurückzuschicken, rührte sich die Betroffene einfach nicht. Und weil die überlasteten Mitarbeiter der Bußgeldstelle den Fall innerhalb der Drei-Monats-Frist nicht wieder aufgriffen, verwirkte der Staat seinen finanziellen Anspruch.

„Spinnt man dieses Vorgehen weiter, dann kann insbesondere bei Rasern kein erzieherischer Effekt erzielt werden, weil Punkte für den Eintrag in Flensburg schlichtweg verfallen“, so Timke.