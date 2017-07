Die Zahl älterer und mehrfach kranker Patienten im Krankenhaus ist laut einer aktuellen Untersuchung binnen zehn Jahren um 80 Prozent auf zwei Millionen gestiegen. (dpa)

In Niedersachsens Kliniken gibt es vergleichsweise wenige Betten für alte Patienten in spezialisierten Geriatrie-Stationen. Wie aus dem am Mittwoch von der Barmer veröffentlichten Krankenhausreport hervorgeht, standen 2015 landesweit je 10.000 Einwohner zehn solcher Betten in Krankenhäusern sowie fünf Betten in Rehabilitationseinrichtungen zur Verfügung.

Bundesweit waren es 14 in Krankenhäusern und sieben in Reha-Einrichtungen. Nach Angaben der Krankenkasse ist die Zahl der Patienten im Alter über 70 mit mehreren schweren Erkrankungen in Deutschland binnen zehn Jahren um 80 Prozent auf zwei Millionen gestiegen.

In den Stadtstaaten werden diese am besten versorgt. Bremen verfügt über 24 Geriatrie-Betten pro 10.000 Einwohner in Kliniken sowie sechs Reha-Einrichtungen, Hamburg sogar über 41 in Krankenhäusern. (dpa)