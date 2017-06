Bürgermeister Carsten Sieling wird den Vorsitz der Zukunftskommission übernehmen. (dpa)

Die Ziele für das hochverschuldete Bundesland seien klar, sagte der Regierungschef am Mittwoch in der Bürgerschaft in seiner Regierungserklärung zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen.

Neben einem Einstieg in den Schuldenabbau gehe es darum, die Wirtschafts- und Finanzkraft zu stärken, so Sieling.

Die Kommission unter Vorsitz Sielings soll ihre Arbeit nach den Sommerferien aufnehmen, ihr werden alle Senatsmitglieder sowie Bremerhavens Oberbürgermeister angehören.

Die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen wurde Anfang Juni von Bundestag und Bundesrat gebilligt und sieht für Bremen ab 2020 jährlich zusätzliche Mittel aus dem Finanzausgleich in Höhe von 487 Millionen Euro vor. (dpa)