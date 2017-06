Wer zählt mit aus? Bremen sucht Helfer für die Bundestagswahl. (Arne Dedert, dpa)

In ganz Deutschland und somit auch in Bremen wird am 24. September über die neue Zusammensetzung des 19. Deutschen Bundestages abgestimmt. Zeitgleich findet im Land Bremen ein Volksentscheid über die Verlängerung der Wahlperiode der Bürgerschaft statt. Für die Durchführung dieser Abstimmungen am Wahltag sucht das Wahlamt Bremen ehrenamtliche Wahlhelfer. Die Ehrenamtlichen überprüfen unter anderem die Wahlberechtigung, geben die Stimmzettel aus und zählen die Stimmen aus.

Interessierte müssen am Wahltag wahlberechtigt sein (Deutsche, mindestens 18 Jahre alt und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen) und im Land Bremen wohnen. Einsatzwünsche, zum Beispiel in einem bestimmten Wahllokal, werden berücksichtigt. Noch am Wahltag erhalten alle für ihre Tätigkeit ein Erfrischungsgeld. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.wahlen.bremen.de.

Interessierte können sich vorzugsweise per E-Mail an wahlhelfer@statistik.bremen.de oder unter der Telefonnummer 04 21/ 361 888 98 melden.