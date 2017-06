Bremen hat die Inklusion schneller umgesetzt als geplant. Schulen wurden damit überfordert, sagt der Landesbehindertenbeauftragte Joachim Steinbrück. (Karsten Klama)

Herr Steinbrück, Sie haben die Inklusion in Bremen von Anfang an begleitet. Finden Sie Inklusion - also eine Schule für alle, für behinderte und nicht-behinderte Kinder - richtig, oder sind vielleicht manche Kinder auf einer Förderschule besser aufgehoben?

Joachim Steinbrück: Inklusion bedeutet gleichberechtigte Teilhabe. Man muss das nicht dogmatisch sehen, aber wenn Kinder mit Behinderung Förderschulen besuchen, ist das eine Aussonderung. Der Gedanke der Inklusion ist, dass auch behinderte Kinder zur Schule um die Ecke gehen können. Das kann heute aber noch auf Schwierigkeiten stoßen, wenn zum Beispiel ein Kind im Rollstuhl sitzt, die Schule um die Ecke aber voller Barrieren ist. Denkbar sind zumindest übergangsweise auch Schwerpunktschulen, also allgemeine Schulen, die aber Spezialisierungen aufweisen. Solche Schwerpunktschulen haben wir ja noch für den Förderbedarf Wahrnehmung und Entwicklung.

Welche Hoffnung hatten Sie bei der Einführung der Inklusion in Bremen im Jahr 2009?

Ich habe die Auflösung der Förderschulen für eine Notwendigkeit gehalten. Schließlich hat Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet. Meine Hoffnung war, dass sich an Bremer Schulen eine Willkommenskultur für Kinder mit Behinderung entwickelt, und dass Inklusion in einem planvollen Prozess Wirklichkeit wird.

Inzwischen sind acht Jahre vergangen, derzeit steht die Inklusion in Bremen auf dem Prüfstein. Ist die Inklusion so geworden, wie Sie es sich erhofft hatten?

Nein, sie ist nicht so, wie ich sie erhofft hatte. Es brennt überall an den Schulen, weil das System nicht so ausgestattet ist, wie es nötig ist. Zum Beispiel wollte man acht Regionale Beratung- und Unterstützungszentren (Rebuz) aufbauen, die Schulen bei der Inklusion unterstützen. Es gibt nun aber nur vier. Das führt dazu, dass die Barrieren in den Köpfen wieder größer werden. Hinzu kommen handwerkliche Fehler.

Was für handwerkliche Fehler?

Die Inklusion wurde an mehreren Stellen beschleunigt. Die Schulen wurden dadurch überfordert. Anfangs hatte ich den Eindruck, dass der Prozess gut gesteuert wurde. Es gab eine Aufbruchstimmung an den Schulen, viele wollten etwas Neues machen und entwickelten Konzepte für die Inklusion.

Und dann änderte sich die Stimmung?

Nach den Bürgerschaftswahlen 2011 kündigte Bremen Stellenkürzungen an Gymnasien an. Diese Kürzungen wurden damals auch mit der Inklusion begründet. Das war der erste Bruch, der die Stimmung im Bildungssystem insgesamt beeinflusst hat. Damals wurde deutlich, dass die ganze Bremer Schulreform und die Inklusion nicht genug finanziell hinterlegt sind. 2011/12 wurde dann die Inklusion noch beschleunigt.

Inwiefern hat Bremen beschleunigt?

Sehr viele Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen im Bereich Lernen, Sprache und Verhalten haben damals für ihr Kind nach der Grundschule eine Regelschule statt eines Förderzentrums gewählt. Es waren viel mehr Eltern als man erwartet hatte. Man hätte damals auch zunächst eine begrenzte Zahl an Plätzen an den Regelschulen vergeben können. Aber man hat alle Kinder dort aufgenommen, schnell und improvisiert. Die Inklusion wurde schneller umgesetzt als geplant. Dafür gibt es noch ein zweites Beispiel: Auch die Förderzentren für Wahrnehmung und Entwicklung wurden früher aufgelöst als geplant, nachdem die Mutter eines Förderkinds für das Recht auf Inklusion gegen die Stadt geklagt hatte. Es gab an zwei Stellen eine Beschleunigung, Bremen trat die Flucht nach vorne an.

Wie beurteilen Sie die Inklusion, wie sie derzeit statt findet?

Wir haben ein Riesenproblem bei den Schulassistenzen, die ein oder mehrere Kinder mit Beeinträchtigung begleiten. Wenn diese Assistenzen ausfallen, gibt es oft keinen Ersatz und Kinder werden nach Hause geschickt. Im Grunde könnten Eltern dann die Stadt auf Schadenersatz verklagen, weil für Eltern, die dann nicht zur Arbeit gehen können, ein Verdienstausfall entsteht. Zum anderen lässt sich beobachten, dass die Zahl dieser Schulassistenzen enorm gestiegen ist. Im Schuljahr 2015/16 waren es über 400 Fälle in Bremen. Wir haben mehr Kindern mit Förderbedarf, aber die gestiegene Zahl der Assistenzen deutet auch auf die verzweifelte Suche der Schulen hin, die probieren, sich über Assistenzen in ihrer schwierigen Lage zusätzliches Personal zu organisieren.

Es wird viel darüber diskutiert, ob es sinnvoll ist, nun auch noch die Fritz-Gansberg-Schule für verhaltensauffällige Kinder aufzulösen. Was sagen Sie dazu?

Ich glaube, dass wir die Fritz-Gansberg-Schule jetzt noch brauchen, aber nicht, weil die Kinder dort zu schwierig sind, um sie an einer allgemeinen Schule zu unterrichten, sondern weil unsere allgemeinen Schulen zu schlecht sind.

Sie sprechen von fehlenden Ressourcen und Barrieren in den Köpfen. Muss der Senat mehr Geld in die Bildung stecken oder finden Sie, Schulen sollten sich stärker zur Inklusion bekennen?

Man kann nicht eine Haltung für Inklusion stärken, ohne die Ressourcen zu verstärken. Wenn Bremen nicht mehr Geld in die Schulen steckt, werden auch Lehrkräfte, die sich für Inklusion engagieren, mürbe gemacht und verschlissen. Der Senat ist in der Pflicht, jetzt ein glaubwürdiges Konzept zu erarbeiten, wie Mittel, die Bremen ab 2020 zur Verfügung stehen, in die Bildung fließen.

Bis 2020 ist es noch eine Weile hin...

Ja, die Schulen brauchen auch jetzt, wo der Haushalt für 2018/19 verhandelt wird, ein klares Signal, dass Bremen die letzten Mittel zusammenkratzt, um sie zu unterstützen.

Die Fragen stellte Sara Sundermann.

Joachim Steinbrück ist seit 2005 Landesbehindertenbeauftragter. Der 61-jährige Jurist arbeitete zuvor unter anderem als Richter am Arbeitsgericht. Nun meldet er sich zur Inklusion zu Wort, nachdem viel diskutiert wurde, was sich an Bremer Schulen ändern müsste.

Inklusion auf dem Prüfstand Forscher prüfen derzeit Bremens Schulsystem und blicken dabei besonders auf die Inklusion. Nun ist etwa Halbzeit für die Bewertung, deren Ergebnisse für Frühling 2018 angekündigt sind. Und zur Halbzeit wird verstärkt über Inklusion diskutiert: Etwa durch Forderungen des Bündnis für Bildung auf einer Versammlung von Schulbeschäftigten. Aber auch nach Äußerungen von Bürgermeister Carsten Sieling (SPD), der sagte, Bremen müsse bei der Inklusion abbremsen, vor allem mit Blick auf die mögliche Auflösung der Fritz-Gansberg-Schule. Später kündigte Sieling an, er werde sich für mehr Personal an Schulen einsetzen.