In der ÖVB-Arena wird am heutigen Freitag und morgigen Sonnabend Udo Lindenberg bei zwei bereits ausverkauften Konzerten auftreten. (Christina Kuhaupt)

Rock-Urgestein Udo Lindenberg spielt am Freitag und Sonnabend im Rahmen seiner Live-Tour „Stärker als die Zeit“ zwei Konzerte in der Bremer ÖVB-Arena. Nach dem Anschlag auf das Konzert von Popsternchen Ariana Grande am Montag in Manchester stellt sich auch in Bremen die Frage zur Sicherheit.

Im Fokus stehen neben den aktuellen Konzerten wie den von Udo Lindenberg auch weiterhin Großveranstaltungen wie Fußballspiele, Feste oder Festivals. Veranstalter und Polizei wissen um die angespannte Sicherheitslage und verweisen auf klar definierte und ständig überarbeitete Konzepte.

Sicherheitskonzept geht bis ins kleinste Detail

Auf die Frage, ob es strengere Sicherheitsstandards für die beiden Konzerte geben wird oder das Sicherheitskonzept noch einmal überprüft oder geändert werde, sagt Peter Rengel, Leiter der ÖVB-Arena: „Wir haben seit vielen, vielen Jahren ein ständig überarbeitetes und funktionierendes Sicherheitskonzept.“ Daran werde nichts Grundsätzliches geändert. Die Konzepte für die Veranstaltungen umfassen laut Rengel 80 bis 100 Seiten und definieren alle möglichen Situationen – von Blitzeis bis Bombendrohung – bis ins kleinste Detail.

Peter Rengel, Leiter der ÖVB-Arena, wünscht sich, dass sich trotz Anschlägen wie in Manchester die Menschen nicht zurückziehen und keine Angst haben. (Christina Kuhaupt)

Das alles sei über Jahre hinweg mit den maßgeblichen Behörden wie beispielsweise der Polizei, dem Bauressort oder den Rettungskräften abgestimmt und erarbeitet worden. „Zudem gibt es vor jeder Veranstaltung extra ein Gespräch zum Thema Sicherheit mit den Behörden“, so Rengel. Dabei gehe es dann um die aktuellen Risiken oder mögliche Gefahren.

Vor und während der Veranstaltung stehen die Organisatoren stets mit dem Lagezentrum der Polizei in Verbindung, um entsprechende Informationen umgehend zu bekommen. Zum Sicherheitskonzept gehöre auch weiterhin, dass es ein Verbot für das Mitführen von Rucksäcken und großen Taschen bei Veranstaltungen gebe. Erlaubt sind in der ÖVB-Arena Taschen in einer maximalen Größe von 21 x 30 Zentimeter, die Größe eines DIN-A4-Blattes.

Udo Lindenberg wird wie geplant auftreten

Die Auftritte des 71 Jahre alten Sängers Udo Lindenberg werden also wie geplant stattfinden. Das bestätigt Hallen-Chef Rengel. Der Freitagtermin ist bereits seit Längerem restlos ausverkauft. Weil die Nachfrage nach Tickets für Konzerte des Panikrockers Lindenberg deutschlandweit so groß war, hatten die Veranstalter nachgelegt und ein Zusatzkonzert in Bremen gebucht.

Der Leiter der ÖVB-Arena hat Verständnis für Menschen, die sich derzeit unsicher fühlen oder Angst haben. „Eine 100-prozentige Sicherheit kann nie garantiert werden“, so Rengel. Es sei schließlich Teil des perfiden Planes von Attentätern wie in Manchester, mediale Aufmerksamkeit zu bekommen und für Angst zu sorgen. „Wir müssen unser Leben aber weiterleben, es muss weitergehen“, sagt Rengel.

Die Menschen könnten jetzt nicht das öffentliche Leben einstellen und sich in ihren Wohnungen zurückziehen. „Wir sollten jetzt keine Angst zeigen“, sagt Rengel. Ihn habe beeindruckt, wie in Manchester nach dem Anschlag eine ganze Stadt aufgestanden sei und gezeigt habe, „was für eine starke Gesellschaft wir sind“.

Sicherheit im Fokus

Seit den Ereignissen vom 11. September 2001 beschäftigen sich die Verantwortlichen der ÖVB-Arena intensiv mit dem Thema Sicherheit. Bei zahlreichen Sport-Großveranstaltungen habe Rengel einen Einblick in die Arbeit der Polizei erhalten. „Wir haben großes Vertrauen den Behörden gegenüber und einen sehr schnellen Kontakt“, sagt Rengel.

„Die Maßnahmen der Bremer Polizei sind aufgrund der angespannten Sicherheitslage auf einem gleichbleibend hohen Niveau. Sie werden regelmäßig überprüft. Das gilt insbesondere für alle Großveranstaltungen“, sagt Franka Haedke, Pressesprecherin der Polizei. Das Bundeskriminalamt (BKA) habe darauf hingewiesen, dass der Anschlag von Manchester keine Bezüge zu Deutschland aufweist. „Dennoch fließen die Ereignisse in Großbritannien selbstverständlich ein in die aktuellen Überlegungen zu polizeilichen Maßnahmen“, sagt Haedke.

Rose Gerdts-Schiffler, Pressesprecherin des Senators für Inneres, fügt hinzu: „Wir leben in Deutschland bereits seit vielen Monaten mit einer erhöhten abstrakten Gefahr eines islamistisch motivierten Anschlags und sind deswegen seit Langem sehr, sehr aufmerksam in alle Richtungen.“