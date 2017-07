Die Kläranlage in Seehausen. Für die Abwasserentsorgung in Bremen ist Hansewasser zuständig. (Walter Gerbracht)

Eine vierköpfige Familie in Bremen zahlt rund doppelt so viel an Abwassergebühren wie ein entsprechender Musterhaushalt in Ludwigshafen: Dies geht aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln hervor, die vom Eigentümerverband Haus & Grund in Auftrag gegeben wurde.

Das Institut hat die Gebühren für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt in 100 deutschen Großstädten miteinander verglichen und festgestellt, dass die Preise je nach Wohnort um mehrere Hundert Euro variieren. Am wenigsten muss danach die Musterfamilie in Ludwigshafen mit 262 Euro jährlich für die Abwasserentsorgung zahlen, am teuersten ist es in Potsdam mit 911 Euro im Jahr.

Bremen landet bei dem Großstadtvergleich des Kölner Instituts mit 577 Euro jährlich auf Platz 70 in dem Ranking. Noch teurer ist es für die vierköpfige Familie in Bremerhaven, wo pro Jahr 705 Euro in Rechnung gestellt werden. Das macht Platz 90 in dem Vergleich der 100 günstigsten Großstädte bei den Abwassergebühren.

"Da ist für Bremen und Bremerhaven noch viel Luft nach oben", sagt Bernd Richter von Haus & Grund. "Von den 20 günstigsten Abwasserentsorgern kommen übrigens zwölf aus Bayern und Baden-Württemberg. Ein Blick über den Tellerrand kann sich durchaus für die Verbraucher in unserem Bundesland lohnen."

Gebührenerhöhung am 1. Februar

Die 20 teuersten Abwasserkanäle leisten sich dagegen fast nur Städte in Ostdeutschland und in Nordrhein-Westfalen, dazu kämen lediglich Bremerhaven und Saarbrücken, wie das Wirtschaftsinstitut mitteilt. Einen Grund für die großen Unterschiede sieht das Institut unter anderem darin, dass die Gebührenordnungen der einzelnen Kommunen uneinheitlich, intransparent und häufig auch mit einer Vielzahl individueller Ausnahmeregelungen versehen seien.

Für die Bremer Haushalte gab es erst zum 1. Februar eine Gebührenerhöhung um sechs Prozent. Die Bürgerschaft hatte eine Anhebung um 18 Cent pro Kubikmeter von 2,64 auf 2,82 Euro beschlossen. Für die Abwasserentsorgung in Bremen ist der private Netzbetreiber Hansewasser zuständig.