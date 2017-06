Carsten Schröder arbeitet im Kongo ehrenamtlich als Anästhesist, wo unter abenteuerlichen ­Bedingungen operiert wird. (FR)

Carsten Schröder sitzt in einem Café in Bremen und erzählt von seinen Plänen für Anfang Juli, Urlaubszeit. Die Zeit, in der die meisten Menschen auf Gran Canaria oder Fuerteventura am Pool liegen. Doch wenn Carsten Schröder erzählt, klingt das anders. „Wir werden versuchen, wieder so viele Menschen wie möglich zu operieren“, sagt er. Der 39-Jährige wird als Arzt in einem Krankenhaus ehrenamtlich arbeiten. Und das nicht irgendwo, sondern im Osten der Demokratischen Republik ­Kongo.

Der Kongo ist ein Ort, der laut Amnesty International zu den gefährlichsten der Welt gehört. Der Kongo ist ein Land, das nie wirklich zur Ruhe gekommen ist. Erst beutete der belgische König Leopold II. es aus, ­später regierte es 32 Jahre lang ein Diktator, der Korruption und Misswirtschaft förderte. Die Befreiung von Mobutu Sese Seku brachte Krieg, seit Mitte der 1990er-Jahre ziehen brutale Rebellen mordend und vergewaltigend durchs Land, besonders im Osten.

Carsten Schröder sitzt auf den Stufen vor der Bürgerschaft auf dem Marktplatz. In Bremen hat er früher als ­Rettungssanitäter ­gearbeitet. (Christina Kuhaupt)

Bremer engagiert sich zum zweiten Mal vor Ort

Wegen des Krieges fehlt es im Ostkongo an vielem. Zum Beispiel an einer ausreichenden Gesundheitsversorgung oder gut ausgestatteten Krankenhäusern. Die Organisation Interplast Germany organisiert darum weltweit Hilfseinsätze von plastischen Chirurgen. Carsten Schröder, der in Bremen aufwuchs, hier Fußball spielte, beim Ruderclub Hansa Sport machte, Werder-Fan ist und bei der Rettungswache des St.-Joseph-Stifts in Schwachhausen als Rettungssanitäter gearbeitet hat, ist Teil des Teams.

Mittlerweile ist Schröder seit acht Jahren Anästhesist im Universitätsspital in Zürich in der Schweiz – und ehrenamtlicher Helfer. Anfang Juli fliegt er mit einem Ärzteteam um den Frankfurter Professor Gottfried Lemperle nach Goma. Es ist sein zweiter Einsatz vor Ort.

„Als mich letztes Jahr eine befreundete Ärztin gefragt hat, ob ich mitkommen will, habe ich gesagt: Okay, warum nicht?“, erzählt Schröder. Er sei da „durch Zufall reingerutscht“, sagt er und lacht. Erst als er schon zugesagt hatte, hat er recherchiert, was im Kongo politisch los ist. Abgeschreckt hat es ihn jedoch nicht. „Wir sind sicher dort. Unser Hotel ist nur 500 Meter von der Klinik entfernt, in der wir arbeiten.“

Einziger Anästhesist im Chirurgen-Team

„Wir operieren Menschen mit äußeren, gutartigen Tumoren“, erklärt Schröder und zückt sein Handy. Auf den Bildern sind Menschen mit großen Geschwulsten im Gesicht oder am Hals zu sehen. Teilweise bedecken die Tumore eine komplette Gesichtshälfte. „Die Menschen würden nicht daran sterben, aber gut leben können sie damit auch nicht“, sagt Schröder. Die Tumore entstünden vermutlich meistens nach Infektionen, die nicht richtig verheilt seien.

Als einziger Anästhesist im Chirurgen-Team ist der Bremer dafür zuständig, die Patienten in eine Narkose zu versetzen. „Ich laufe zwischen den Zimmern umher und ­zeige den kongolesischen Kollegen, wie man jemanden sicher in eine Narkose versetzt. Erkläre, dass die Infusion fest sitzen muss.“ Nicht immer klappe das.

„Das theoretische Vorwissen ist teils sehr gering“, sagt er. Die hygienischen Bedingungen, die die deutschen Ärzte dabei vorfinden, seien zum Teil „abenteuerlich“. Eine sterile Arbeitsweise sei ohne fließend Wasser schwierig. Auch an einfachstem Material habe es gefehlt: Teilweise habe eine Schreibtischlampe als OP-Licht gedient. Um den Mangel etwas zu verringern, hat das Ärzteteam Narkosemittel, Instrumente, Medikamente und Gerätschaften mitgebracht, gespendet von Unternehmen und Krankenhäusern.

Hilfseinsatz ist ohne Spenden unmöglich

Dieses Mal wird die Ärztegruppe zwei Wochen bleiben. „In dieser Zeit wollen wir so vielen Menschen wie möglich helfen“, sagt Schröder. 200 Patienten hätten vergangenen Sommer vor dem Krankenhaus in Goma gewartet. „Letztes Jahr haben wir mit den Ärzten vor Ort an zehn Tagen 180 Operationen durchgeführt.“ Komplikationen habe es keine gegeben.

Und warum macht Schröder das? „Auch für uns ist eine besondere Erfahrung“, sagt er. Die Strukturen im Kongo verändern zu können, das glaubt er nicht. Das könne eine einzelne Organisation, ein Grüppchen von wenigen Medizinern, nicht leisten. „Aber wir können und wollen den einzelnen Individuen helfen.“

Dankbar ist Schröder seinem Chef im Universitätsspital Zürich, weil dieser ihn für die Zeit seines Einsatzes von der Arbeit freistellt. Auch freut er sich über die Unterstützung der Rettungswache. Ohne Spenden wäre der Hilfseinsatz nicht möglich.

Wer den Aufenthalt von Carsten Schröder ebenfalls unterstützen möchte, kann sich unter carsten.schroeder@usz.ch per Email mit dem Bremer in Verbindung setzen.