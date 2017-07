Geduldsprobe für Autofahrer auf der A 1, bei Uphusen/Bremen-Mahndorf staut sich der Verkehr. Noch bis Ende 2018 wird die Autobahn in beiden Richtungen erneuert. (Christina Kuhaupt)

Die Straßenbahn gleitet langsam voran. Vorbei am Presslufthammer, vorbei am Schaufelbagger. Zehn Kilometer pro Stunde – schneller darf die Linie 6 hier auf der Baustelle auf dem Bahnhofsplatz nicht fahren. Denn stellenweise ist das Gleisbett nur noch ein Skelett. Die Bauarbeiter müssen sich mit dem Takt der Straßenbahnen irgendwie arrangieren. Vor dem Gustav-Deetjen-Tunnel erklingt erneut die Fanfare.

Die Straßenbahn Richtung Flughafen nimmt gleich die Kurve. Fußgänger und Radfahrer passieren die wuselige Baustelle, schlängeln sich den Weg vorbei an Baufahrzeugen und den Absperrbaken. Am Stern fährt die Straßenbahn Richtung Uni in die nächste Baustelle: Denn auch an diesem Knotenpunkt wird gearbeitet.

Von Baustelle zu Baustelle – das erleben viele Bremer derzeit ebenfalls. Dass am Bahnhof nun parallel zum Stern gebaut werde, das sei zunächst nicht gewollt gewesen, nun aber alternativlos, sagt Jens Tittmann, Sprecher des Verkehrssenators: „Daran führte kein Weg vorbei.“ Die BSAG habe klar gemacht, dass die Kurven und Weichen in diesem Jahr erneuert werden müssen. Das habe auch die vor Monaten entgleiste Straßenbahn deutlich gezeigt. „Es ist sogar besser, dass die Arbeiten nun zeitgleich zu denen am Stern passieren und die Stadt nicht doppelt so lange lahmgelegt wird.“ Zudem sei der Zeitpunkt richtig, denn in den Ferien gebe es 25 bis 30 Prozent weniger Verkehr.

Die vielen Baustellen belasten

„Jetzt sind Ferien. Wenn nicht jetzt, wann dann?“, sagt auch Fred Buchholz, erster Vorsitzender des Taxi-Rufs Bremen. Er habe Verständnis. Die vielen Baustellen allerdings belasteten die Kollegen erheblich. „Das ist teilweise katastrophal.“ Strecken in der Stadt ließen sich nicht mehr genau planen, und schon der Weg zu den Fahrgästen dauere. „Das ist sehr unangenehm, weil wir uns natürlich auf bestimmte Zeiten verabreden.“ Buchholz ist unglücklich über die Situation. Gerade im Westen gebe es Probleme.

Das Gleisbett vor dem Bahnhof gleicht nur noch einem Skelett. Passanten und Straßenbahnen bahnen sich einen Weg durch die Baustelle. (Christina Kuhaupt)

Dort hat sein Kollege Philipp Seloff sein Unternehmen mit zehn Taxen. Die Baustellen ärgern auch ihn: „Manchmal steigen die Fahrgäste unterwegs aus und gehen den Weg lieber zu Fuß weiter. Dann steht der Fahrer im Stau.“ Vor allem zur Rushhour zwischen 16 und 18 Uhr sei der Verkehr in Bremen verstopft. Dass der Verkehr wegen der Baustelle auf der A 1 teils über den ohnehin chronisch überlasteten Fly-Over gelenkt werde, kann er nicht nachvollziehen. „Das ist irre.“ Seloff fühlt sich als Autofahrer in Bremen bewusst ausgebremst. „Uns soll das Autofahren mies gemacht werden.“ Die neue Verkehrsführung am Stern sei dafür ein Beispiel, denn Fahrradfahrer bevorzuge sie deutlich.

„Katastrophal“

Kein Tag ohne Stau – darunter leiden auch seine Kollegen, sagt Peter Gunkel. Er leitet den Fuhrpark der Bremer Spedition Terratrans. „Katastrophal“ findet er das ebenfalls. Die Fahrer kämen zu spät zu Terminen. Weil sie ihre Aufgaben nicht in der normalen Zeit schafften, bauten sie Überstunden auf, die bezahlt werden müssten. Jeden Tag gebe es für sie Verzögerungen von ein bis zwei Stunden.

„Das geht ins Geld. Wir haben 30 Lkw. Das können Sie sich ja ausrechnen.“ Wenn die Fahrer ihr Pensum in der Woche erreicht haben, muss Gunkel nach Ersatz suchen, damit die Kollegen ihr Fahrlimit nicht überschreiten. Doch Mitarbeiter zu finden sei schwer. Gunkel vermutet, dass die Bundesländer sich nicht richtig abstimmen. Anders kann er sich die parallelen Bauarbeiten in Bremen, Niedersachsen und Hamburg nicht erklären.

Die Arbeiten am Stern sollen am 18. Juli beendet sein. So lange müssen sich Auto- und Fahrradfahrer noch mit der Baustelle arrangieren. (Christina Kuhaupt)

Die A 1 ist bis Ende des nächsten Jahres eine Großbaustelle, denn auf acht Kilometern Länge werden die Fahrbahnen in beide Richtungen erneuert. Die Weserbrücke wird notinstandgesetzt. Autos und Lkw werden auf die Bundesstraßen 6 und 75 umgeleitet, die ohnehin als Nadelöhr gelten. Auf der Oldenburger Straße sind zudem in Höhe der Heinrich-Plett-Allee noch bis Ende des Jahres Fahrstreifen gesperrt, weil eine Brücke saniert wird. Außerdem gibt es Arbeiten an der Brücke der B 6 am Nordwestknoten in Utbremen unter dem Fly-Over.

Augen zu und durch

„Wir wissen, dass wir die Bremer derzeit auf eine harte Geduldsprobe stellen und bitten um Verständnis“, sagt Sprecher Jens Tittmann. In allen Bundesländern werde jedoch derzeit an Brücken von Bundesstraßen und Autobahnen gebaut, weil vor Jahren deren teils schlechter Zustand festgestellt worden sei. Die Planung der Baustellen sei umfangreich: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Job unserer Planer. Die Materie ist sehr komplex.“ Drei Langzeitbaustellen gebe es zudem derzeit in der Stadt, bei der die Behörde gar kein Veto einlegen dürfe. Beispielsweise in der komplett gesperrten Findorffstraße: Dort sei der Hauptkanal marode und müsse von Hansewasser erneuert werden. „Da müssen wir sagen: Augen zu und durch.“

Ende Juli sei an der größten Baustelle am Bahnhof jedoch ein großer Schritt geschafft. Dann könnten Auto- und Lkw-Fahrer wieder den Stern und fast alle Wege um den Bahnhof nutzen. Tittmann: „Es ist Licht am Ende des Gustav-Deetjen-Tunnels.“