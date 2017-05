Spaß im Wasser: In Bremen eröffnen am Mittwoch die Freibäder. (123rf)

Sonne satt und Höchsttemperaturen von 26 Grad werden am Mittwoch in Bremen erwartet. Das melden zumindest die einschlägigen Wetterdienste und Wetter-Apps. Spätestens um die Mittagszeit herum dürften die Hansestädter dann mit Sonnenbrillen, in kurzen Hosen, Röcken und Flip Flops gesichtet werden. Der Sommer gibt ein Gastspiel und der eine oder andere wird ins Schwitzen kommen. Derzeit sieht zudem alles danach aus, als würde es auch genügend Möglichkeiten für eine frische Abkühlung geben.

Denn sollten es tatsächlich 26 bis 30 Grad werden, machen ein paar Freibäder mehr auf. „In den Kombibädern, also in den Freibadbereichen des Freizeitbades Vegesack, des Westbades und des Schloßparkbades würden wir ab mittags ein sogenanntes Pre-Opening durchführen und für diesen Tag öffnen“, sagt Martina Baden, Geschäftsführerin der Bremer Bäder. Allerdings seien die Wassertemperaturen dann „natürlich immer noch erfrischend“, kündigt die Bäderchefin an.

Doch was passiert, wenn das Thermometer am Mittwoch nur 24 oder 25 Grad anzeigt? Wird dann trotzdem geöffnet? „Ja, bei einem oder zwei Grad weniger als 26 Grad öffnen wir ebenfalls“, sagt Sprecherin Laura Schmitt auf Nachfrage. Da die Wettervorhersage auch am Dienstag noch sehr sommerliche Temperaturen ankündigte, seien die Kollegen in den Bädern darauf eingestellt, dass die Außenbereiche ab mittags öffnen.

Allerdings sagt Sprecherin Schmitt auch: „Natürlich rechnen wir nicht damit – aufgrund der noch kühlen Wassertemperatur – dass das ein Spitzentag wie zu anderen Zeiten mit einer langen Schönwetterperiode wird.“ Im Stadionbad maßen die Mitarbeiter am Dienstagmorgen 17 beziehungsweise 18 Grad im Wasser, im Freizeitbad Vegesack waren es am Montag hingegen gerade mal um die 14 Grad. Durch das unbeständige Wetter sei in den Becken ein Temperaturanstieg auch nicht zu erwarten, sagt Schmitt.

Wetterprognose für Donnerstag schlecht

Für den Donnerstag sieht die Wetterprognose bislang schlechter aus. Dennoch sei das Personal in den Kombibädern darauf eingestellt, auch am Donnerstag flexibel bei entsprechender Wetterlage öffnen zu können, so Schmitt. Durch ein solches Pre-Opening entstehe natürlich Aufwand, wie an einem regulär geöffneten Tag. „Da vor Ort entsprechend Personal benötigt wird, werden schon ein bis zwei Tage Vorlauf benötigt“, so Sprecherin Schmitt. Außerdem müsse die Anlage vorher auf Stand gebracht und letzte Arbeiten, wie die Rasenmahd, getätigt werden.

Anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Bädergesellschaft ist das Stadionbad in diesem Jahr bereits Anfang Mai in die Saison gestartet. Zeitnah sollten die nächsten Freibäder nachziehen. Der offizielle Termin für die Eröffnung der Außenbereiche des Freizeitbades Vegesack, des Westbades und des Schloßparkbades ist nach Angaben der Bremer Bäder GmbH am Donnerstag, 25. Mai. Die Schwimmbecken des Horner Bades sowie des Freibades Blumenthal werden für die Gäste ab Montag, 29. Mai, freigegeben.

Im vergangenen Jahr hatte es Kritik von Bremerinnen und Bremer an den Öffnungszeiten gegeben. Diese seien immer kürzer und kundenunfreundlich, hieß es. Die Hauptgründe: Trotz warmen Wetters wurden die Freibäder erst Mitte Mai beziehungsweise Anfang Juni geöffnet, und Ende August machten die Bremer Freibäder schon dicht, obwohl noch warme Wochen im Frühherbst folgten. Bäderchefin Baden hatte angekündigt, darauf zu reagieren und die Öffnungszeiten flexibler gestalten zu wollen.

Open-Air-Feste in den Bädern geplant

Auch Open-Air-Veranstaltungen soll es in dieser Saison in den Bädern geben. So feiert die Bädergesellschaft am Sonnabend, 17. Juni, die Wiedereröffnung des Freibadbereiches vom Freizeitbad Vegesack. Weiter geht es am 1. Juli mit einem Sommerfest im Freibad Blumenthal, das gemeinsam mit dem hiesigen Förderverein organisiert wird. Im Horner Bad findet am 26. August das Poolnudel-Staffelschwimmen statt.

Die Freibäder im Umland haben zu ähnlichen Zeiten wie die Bremer geöffnet. In Weyhe und im „Ronolulu“ in Rotenburg/Wümme kann seit dem 1. Mai geschwommen werden. In Bremerhaven hat das „Freibad Grünhofe“ seit dem 6. Mai geöffnet, in Achim sprangen die ersten Gäste am Sonnabend, 13. Mai ins Wasser. In Syke muss noch bis zum 2. Juni gewartet werden.