Darf es noch etwas sein? Ein Kellner serviert Kaffee. (Leona Ohsiek)

Doch zwei Jahre später wird deutlich: Längst nicht jeder bekommt das, was ihm laut Gesetz eigentlich zusteht besonders im Hotel und Gaststättengewerbe kommt es immer wieder zu Verstößen. Darauf hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) nun aufmerksam gemacht.

So hat das Hauptzollamt Bremen im vergangenen Jahr insgesamt 49 Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen die Mindestlohn-Regeln eingeleitet – 21 davon betrafen das Gastgewerbe. Der Zoll ist die Behörde, die die Einhaltung des Mindestlohns kontrolliert und im Zweifelsfall Bußgelder verhängen kann. Im letzten Jahr kamen so Strafen in Höhe von etwa 37 000 Euro in Bremen und umzu zusammen.

Dieter Nickel, Geschäftsführer der NGG in Bremen, nennt die Zahlen alarmierend. „Von der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns Anfang 2015 sollten die Beschäftigten im Gastgewerbe besonders profitieren.“ Aber viele Beschäftigte bekämen offenbar immer noch deutlich zu wenig. „Die Zahl der Arbeitgeber, die ihren Beschäftigten den Mindestlohn vorenthalten, ist noch immer viel zu hoch“, sagt er.

Zahl der Kontrollen deutlich gesunken

Arbeitgeber umgingen den Mindestlohn häufig auf zwei Arten. Einerseits werde oft bei der Arbeitszeit getrickst. Das heißt: Es werden längst nicht alle Stunden aufgeschrieben, die auch gearbeitet wurden. Damit bekommen die Angestellten zwar auf dem Papier den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn, durch eine höhere Zahl an Arbeitsstunden liegt der Verdienst dann aber doch unter der Lohnuntergrenze.

„Es gibt aber auch immer noch Arbeitnehmer, die ihre Rechte nicht kennen“, sagt Nickel. Besonders Beschäftigte, die aus Osteuropa nach Deutschland gekommen seien, wüssten gar nicht, dass ihnen mehr zusteht, als sie tatsächlich bekommen. Unwissenheit stellt der Gewerkschafter aber auch immer wieder bei den Arbeitgebern fest. Gerade im Gaststättenbereich gebe es viele Quereinsteiger. „Einige haben keine Ahnung, dass ihre Angestellten eine monatliche Abrechnung bekommen müssen oder einen Arbeitsvertrag brauchen“, sagt Nickel.

Er sieht jedoch auch den Zoll in der Pflicht, durch regelmäßige Kontrollen den Arbeitgebern Druck zu machen. „Je stärker der Zoll kontrolliert, umso mehr steigt das Risiko für Arbeitgeber, bei Tricksereien erwischt zu werden. Die Politik hat den Mindestlohn per Gesetz vorgeschrieben. Jetzt muss sie endlich dafür sorgen, dass er überall eingehalten wird“, sagt Nickel. Doch gerade die Zahl der Kontrollen sei im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2015 deutlich gesunken. Im Einzugsbereich des Bremer Hauptsollamtes seien nur 93 Gastrobetriebe kontrolliert werden. Das seien gerade einmal 5,2 Prozent aller Unternehmen dieser Art, für die der Zoll zuständig ist. Im Jahr zuvor seien es noch 164 Betriebe gewesen. Bundesweit sank der Zahl der Kontrollen um 17 Prozent.

Mehr Kontrollen im Baugewerbe

Warum die Kontrollen im Vergleich zum Vorjahr abnahmen, konnte der Zoll Bremen auf Nachfrage nicht sagen. Er verweist aber darauf, dass am meisten im Baugewerbe überprüft worden sei. 2016 habe es 237 Kontrollen gegeben, 2015 seien es 311 gewesen.

Thomas Schlüter, Hauptgeschäftsführer beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Bremen, unterstützt es, wenn die Behörden gegen Betrug beim Mindestlohn vorgehen. „Wir sind natürlich daran interessiert, dass der Wettbewerb nicht verzerrt wird“, sagt Schlüter. Es dürfe nicht sein, dass einige Unternehmen gesetzeswidriges Lohndumping auf Kosten der Arbeitnehmer praktizierten. Die Dehoga-Mitglieder seien mittlerweile für das Thema Mindestlohn sensibilisiert. Er gehe davon aus, dass vor allem Hotels und Gaststätten gegen die Regeln verstoßen, die seinem Verband nicht angehören.