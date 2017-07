Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der erste Fall am Freitagnachmittag. Der Polizist hatte nach einem Raubüberfall auf eine Bäckerei in Vegesack einen der Tatverdächtigen im Bereich Grohner Dühne festnehmen können. Bei der vorausgegangenen Verfolgung verletzte er sich jedoch so stark am Knöchel, dass er den Dienst nicht fortsetzen konnte.

Beim zweiten Fall wurde die Polizei am frühen Samstagmorgen zu einer Schlägerei mit vielen Beteiligten nahe der Diskomeile gerufen. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte ergriffen mehrere Beteiligte die Flucht. Bei dem Versuch über einen Zaun zu flüchten, trat ein 18-jähriger Mann nach einem Polizeibeamten und brach ihm dabei einen Finger an der rechten Hand. Die Flucht des 18-Jährigen konnte dennoch verhindert werden. Sieben weitere Beteiligte an der Schlägerei konnten ebenfalls festgestellt werden. Der Hintergrund der Auseinandersetzungen ist bislang nicht bekannt. (wk)