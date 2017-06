Bei der Vorbereitung des Haushalts 2018/19 sind Finanzsenatorin Karoline Linnert und Bürgermeister Carsten Sieling federführend. (Frank Thomas Koch)

Mehr Geld für Bildung, mehr für Digitalisierung und Bürgerservice, mehr auch für das Thema „Sichere und saubere Stadt“: Dieses Zwischenergebnis lässt sich nach der Haushaltsklausur festhalten, zu der sich die Mitglieder des Senats übers Wochenende im Rathaus getroffen haben.

Dabei ging es um die Vorbereitung des Doppelhaushaltes 2018/19, der die letzten Meter des Sanierungspfades markiert, bevor dann im Jahr 2020 das Neuverschuldungsverbot in Kraft tritt. 2018 darf der Stadtstaat Bremen bei einem Haushaltsvolumen von rund 5,5 Milliarden Euro noch 250 Millionen Euro Miese machen, im Folgejahr 125. Ein besonders anstrengendes Unterfangen, denn zugleich zeichnen sich hohe Mehrbedarfe bei Schulen und Kindergärten ab.

Gewinnerin der Haushaltsklausur ist Claudia Bogedan

Ende Februar hatten die einzelnen Senatsressorts wie Bau, Bildung oder Inneres bereits sogenannte Eckwerte zugeteilt bekommen. Das ist der Finanzrahmen, mit dem jeder Senator im Grundsatz klarkommen sollte und den er eigenständig ausgestalten kann. Am Wochenende ging es nun um die Mehrbedarfe, die die einzelnen Senatsmitglieder sehen. Die Stimmung vor der Klausur war nicht gut. Die Steuerschätzung vom Mai hatte zwar geringfügige Verteilungsspielräume geschaffen, gleichwohl erwarteten die meisten Senatoren ein Hauen und Stechen. „Man dachte, da kommt der große Crash“, so ein Teilnehmer der Runde. Doch dann seien die Gespräche wider Erwarten „extrem konstruktiv und lösungsorientiert“ verlaufen.

Wenn es „Gewinner“ der Haushaltsklausur gab, dann darf sich Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) wohl dazu zählen. Sie war mit sehr hohen Nachforderungen in die Klausur gegangen, was bei einigen ihrer Kollegen für Stirnrunzeln sorgte: 50 Millionen Euro mehr für 2018, 70 Millionen zusätzlich für 2019. „Da fragt man sich, wie sie sich im Februar mit ihrem Eckwert einverstanden erklären konnte“, lästerte eine Teilnehmerin im Anschluss an die Klausur. Den größten Teil von Bogedans Forderungen wird der Senat aber wohl in seinen Haushaltsentwurf für 2018/19 einarbeiten, wie zu hören ist. Schließlich fürchtet das rot-grüne Bündnis nichts mehr als ein Chaos bei Schulen und Kitas im Vorfeld der nächsten Bürgerschaftswahl im Mai 2019.

Zusätzliche Mittel für mehr Sicherheit und Sauberkeit sind ebenfalls Konsens. „Durch mehr Kontrollen soll entschlossener gegen die Vermüllung der Stadt vorgegangen werden“, sagte ein Teilnehmer der Klausur. Der Verfassungsschutz wird mehr Planstellen für die Überwachung gewaltbereiter Extremisten erhalten. Für den Themenkomplex „Digitalisierung der Verwaltung“ und die Verbesserung des Bürgerservice soll ebenfalls mehr Geld ausgegeben werden.

Haushalt wird im Herbst im Parlament beraten

Vergeblich hat dagegen das Bauressort eine Aufstockung seines Finanztopfs für Erschließungsmaßnahmen gefordert. Dem Wunsch der Behörde nach mehr Geld für die Sanierung belasteter Flächen im Stadtgebiet wurde von der Runde der Senatoren und Staatsräte ebenfalls nicht entsprochen. Offen ist wohl auch noch, was aus dem Projekt einer Fahrradbrücke in Höhe des Altenwalls wird. Hierzu waren nach der Klausur unterschiedliche Stimmen zu hören. „Das ist streitig gestellt worden“, sagte eine Teilnehmerin. Von anderer Seite hieß es, die Planungskosten für die Brücke seien bereits im Haushaltseckwert der Baubehörde untergebracht.

Der weitere Fahrplan für den Doppelhaushalt sieht vor, dass der Senat und die einzelnen Ressorts die noch offenen Fragen bis zum Spätsommer abarbeiten. Anschließend können sich die Deputationen und die Ausschüsse der Bürgerschaft zu den Etatanschlägen äußern. Im vierten Quartal soll das Parlament den Doppelhaushalt 2018/19 in mehreren Lesungen beraten. Dass es Anfang 2018 zunächst eine haushaltslose Zeit gibt, in der die Behörden nur absolut unabweisbare Ausgaben tätigen dürfen, ist wieder etwas unwahrscheinlicher geworden.