In Bremen werden zu Beginn der Sommerferien weniger Haustiere ausgesetzt. Die Sprecherin des Bremer Tierschutzvereins, Gaby Schwab, bestätigte auf Anfrage, dass es im Tierheim Bremen nicht zu vermehrten Abgaben von Tieren in den letzten Wochen gekommen sei. Trotzdem sei während der Sommermonate nach wie vor ein kleiner Anstieg zu verzeichnen. Im Tierheim Bremen entspreche dieser in etwa dem Zuwachs des Vorjahres. Schwab macht dafür Geburten von Tieren, die in freier Wildbahn leben und von besorgten Bürgern eingeliefert werden, verantwortlich.

Wilde Katzen sind problematisch

Ähnlich sieht es auch im Tierheim Arche Noah in Brinkum aus. Auch dort gebe zwar einen kleinen Anstieg. „Aber es ist nicht anders als in den Vorjahren“, sagt Sascha Diepholz. Er arbeitet seit 14 Jahren als Tierpfleger in der Einrichtung. Diepholz bestätigt, dass es Fundtiere hauptsächlich im Sommer gebe, Grund seien jedoch die Geburten zu dieser Jahreszeit. Wie im Tierheim Bremen werden vermehrt Jungtiere eingeliefert. „Das ist in den vergangenen Jahren immer auf dem gleichen Stand geblieben“, sagt Diepholz.

Eine Ausnahme seien Katzen, sagt Diepholz. "Da gibt es schon sehr viele, die zu uns gebracht werden." Das seien jedoch Tiere, die halbwild leben. "Wahrscheinlich waren es Haustiere, die dann ausgesetzt worden sind. Mittlerweile schlagen sie sich aber schon lange durch", sagt Diepholz. Viele dieser Tiere seien teilweise nicht kastriert und vermehren sich dadurch unkontrolliert. Und die Jungkatzen seien dann die, die im Tierheim landen. Diepholz erzählt, dass es schwer sei, diese Tiere weiter zu vermitteln. "Sie sind selten an Menschen gewöhnt, lassen sich nicht streicheln." Aber er macht deutlich, dass es sich bei diesen Tieren nicht um Haustiere im herkömmlichen Sinne handle. "Das ist ein anderes Thema", betont er. "Klassische Haustiere werden bei uns nicht vermehrt eingeliefert.

Ein anderes Bild zeigt sich in der Wildtierauffangstation Rastede, die auch für die Wildtiere aus dem Raum Bremen zuständig ist. „Wir erleben einen regelrechten Boom“, sagt Maya Hertlein. Sie arbeitet als Tierpflegerin bei der Station. Dieser Boom betrifft allerdings exotische Haustiere, keine herkömmlichen wie Hunde, Katzen oder Mäuse. Die Auffangstation nimmt nur Exoten wie Land- und Wasserschildkröten, Schlangen, Echsen oder Papageien auf. Und die Zahl dieser Tiere steigt jährlich.

2015 waren es 56 Tiere, 2016 79 und in diesem Jahr sind es bisher 60 Tiere. Die meisten dieser Tiere seien Fundtiere, die vermutlich ausgesetzt wurden. „Einige werden nach Jahren in der freien Wildbahn zu uns gebracht“, erklärt Hertlein. Ein weiterer Teil bestehe aus beschlagnahmten Exoten, die illegal oder schlecht gehalten wurden.

„Die häufigsten Fundtiere sind Wasserschildkröten“, erzählt Hertlein. Sie seien vermutlich vor Jahren oder Jahrzehnten als Jungtiere gekauft und irgendwann als zu groß für das heimische Aquarium befunden und dann ausgesetzt worden. Durch ihre weite Verbreitung gilt die Rotwangenschmuckschildkröte in Niedersachsen sogar als sogenannte Invasive Art. Dabei handelt es sich um Tierarten, die von anderen Kontinenten stammen und Schaden in der heimischen Natur anrichten. Klassische Haustiere seien dies jedoch auch nicht, betont Hertlein.