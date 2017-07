Adnan S. posierte in einem Video der Terrororganisation Daesch. Bei seiner Rückkehr aus Syrien wurde er in der Türkei gefasst, seitdem sitzt er dort im Gefängnis. (FR)

Misshandlungen, keine ärztliche Versorgung, Hungerstreik: Es sind schlimme Nachrichten, die die Familie von Adnan S. aus der Türkei erhält. Ihr Sohn, der dort im Gefängnis sitzt, und andere Häftlinge werden angeblich geschlagen. Seit etwa zwei Wochen, täglich. Sie würden in Zellen gesperrt, die mit Fäkalien verschmutzt sind. Vor einigen Tagen seien die Gefangenen in einen Hungerstreik getreten. Das erzählen zumindest seine Eltern, überprüfen lässt sich ihre Geschichte nicht. Der Vater und die Mutter von Adnan S. sind überzeugt, dass ihr Sohn Hilfe braucht – deshalb haben sie sich an die Presse gewandt, einen Brief an die türkische Botschaft in Berlin geschickt und die montenegrinische Botschaft in Ankara angerufen.

Seit über zwei Jahren lebt die Familie in ständiger Sorge um Adnan S. Der junge Mann ist Montenegriner und wuchs in Bremen auf. Im April 2015 reiste er nach Syrien, um sich der Terrororganisation Daesch anzuschließen. Nur wenig später tauchte er gemeinsam mit seinem Reisegefährten Harry S., einem Bremer, in einem Propagandavideo des Daesch auf.

Sein Vater sagte dem WESER-KURIER im März, Adnan S. habe nie selbst gekämpft, sondern sich als Dolmetscher betätigt. Das hat sein Sohn ihm erzählt. Die Familie habe während der Zeit in Syrien mit ihm in Kontakt gestanden. 2016 sei Adnan die Flucht gelungen. „Er hat sein Leben riskiert, wegen seiner Tochter und weil er uns vermisst hat“, sagte sein Vater. Adnan S. hat seine Frau und sein kleines Kind in Bremen zurückgelassen. Auf dem Rückweg aus Syrien wurde er in der Türkei gefasst, er trug einen gefälschten Pass bei sich.

Aus Sicht der Bremer Behörden ist Adnan S. gefährlich. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt. Zudem soll er 2014 ein schwules Paar nach einem Streit brutal verprügelt haben. Beide Verfahren seien jedoch derzeit eingestellt, da sich Adnan S. nicht im Einzugsbereich der Bremer Behörden befinde, sagt Silke Noltensmeier, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Bremen. Die Ermittlungen würden wieder aufgenommen, wenn Adnan S. nach Deutschland zurückkehren sollte. Weiterhin gilt gegen ihn ein internationaler Haftbefehl, unter anderem wegen Betrügereien, die im Zusammenhang mit der Ausreise nach Syrien stehen.

Verfahren in der Türkei bereits eröffnet

Was genau die türkischen Behörden Adnan S. vorwerfen, ist nicht bekannt. Das Verfahren wurde jedoch bereits eröffnet – zweimal sei sein Sohn vor Gericht zu seinen Aktivitäten in Syrien befragt worden, der dritte Termin sei im Oktober, sagt sein Vater. Er ist der Ansicht, dass man seinem Sohn außer den Delikten in Deutschland nichts nachweisen kann.

In der Türkei saß Adnan S. ab Oktober 2016 zunächst in einem Gefängnis in Ankara. Dort sei er gut versorgt worden, berichtet die Familie. Er habe sogar einen Fernseher auf dem Zimmer gehabt. Seine Mutter konnte ihn einmal besuchen. Vor zwei Monaten dann sei Adnan S. in ein anderes Gefängnis verlegt worden, eine geschlossene Haftanstalt in der Stadt Çorum. Auch dort sei er zunächst gut behandelt worden – bis vor zwei Wochen.

Da begannen nach den Informationen seiner Familie die Misshandlungen. „Seit dem G 20-Gipfel, seit Erdogan in Deutschland war“, sagt sein Vater. Er glaubt, dass sich die Aggressionen gegen Deutsche richten und fordert Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch auf, den Fall zu untersuchen. Sein Anwalt in Bremen werde sich auch in seinem Auftrag direkt an die Organisationen wenden, sagt er.

Angespannte Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Anfang Juli am G 20-Gipfel in Hamburg teilgenommen. Die diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind derzeit sehr angespannt. Mehrere Deutschtürken sitzen in der Türkei in Haft, darunter der Journalist Deniz Yücel. Kürzlich wurde zudem der Menschenrechtler Peter Steudtner inhaftiert. Der Vorwurf: Unterstützung von Terroristen. Die Bundesregierung reagierte darauf mit scharfer Kritik sowie mit diplomatischen und wirtschaftlichen Maßnahmen.

Adnan S. hat keine deutsche Staatsbürgerschaft, wird in der Türkei aber vermutlich als Deutscher angesehen, da er hier aufwuchs. Zudem steht er unter Terrorverdacht. Die Berichte von den Misshandlungen im Gefängnis in Çorum lassen sich nicht überprüfen, weil derzeit keine Informationen zwischen den deutschen und türkischen Behörden fließen. Der Sprecher der Bremer Innenbehörde sagte vergangenen Freitag, die Behörde gebe keine Auskünfte über Adnan S., da dieser kein deutscher Staatsbürger ist. Die Staatsanwaltschaft Bremen hat laut Sprecherin Silke Noltensmeier keine Erkenntnisse über den Fall. Es gebe bisher keinerlei Austausch mit den türkischen Behörden über Adnan S. Auch Amnesty International und Human Rights Watch konnten sich zu dem Fall nicht äußern.

Ob die Geschichte stimmt und weitere Gefangene neben Adnan S. betroffen sind, ist also unklar. Ebenso, ob es sich bei ihnen tatsächlich um Deutsche handelt. Es bleibt der Verdacht der Instrumentalisierung: Adnan S. möchte nach Deutschland zurückkehren, er möchte raus aus der Türkei – Berichte über Misshandlungen könnten ihm dafür nützlich sein. Sollte die Geschichte jedoch der Wahrheit entsprechen, wäre sie ein weiteres Beispiel für Verletzungen der Menschenrechte in der Türkei.