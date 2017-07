Ein Haus in der Carsten-Lücken-Straße in Bremerhaven stand in der Nacht zu Freitag in Flammen. (Feuerwehr Bremerhaven)

Gleich viermal brannte es in der vergangenen Nacht in Bremerhaven. Das teilte die Feuerwehr Bremerhaven am Freitag mit. Das erste Feuer brach demnach um kurz vor Mitternacht aus - ein Wohnhaus in der Carsten-Lücken-Straße stand in Flammen. Die Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr im Gebäude.

Noch während der Löscharbeiten, um kurz nach 1 Uhr, ging der zweite Alarm ein: Der zweite Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr wurde zu einem brennenden Auto in der Langener Landstraße gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte das Feuer bereits auf das Dach eines Supermarktes übergegriffen, so die Feuerwehr weiter. Der Brand wurde jedoch schnell unter Kontrolle gebracht.

Nur sieben Minuten später: Der dritte Brand in einem Treppenhaus in der Auguststraße; dort stand ein Kinderwagen in Flammen. Zu diesem Brand wurden auch zwei Reservefahrzeuge der Berufsfeuerwehr alarmiert, die jedoch nicht mehr mit ausreichend Einsatzkräften besetzt werden konnten. Daher mussten einige Feuerwehrleute von dem ersten Brand in der Carsten-Lücken-Straße abgezogen werden. Ein Mann und seine Familie wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Der vierte Brand brach schließlich gegen 3 Uhr aus, als alle Einsatzkräfte wieder zurück in ihren Feuerwachen waren. In einem Mehrfamilienhaus in der Frensenstraße brannte Abfall in einem Keller, wodurch eine Wasserleitung geplatzt war. Die Bewohner hatten das Haus nach Angaben der Feuerwehr bereits verlassen, dabei war ein Mann gestürzt und hatte sich verletzt. Auch er wurde ins Krankenhaus gefahren. (wk)