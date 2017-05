Die Feuerwehr Bremen rückte am Montag mit mehreren Fahrzeugen bei der Baumwollbörse (Wachtstraße / Domsheide) an. (Michael Baltes)

Hinter der Baumwollbörse im Bremer Zentrum ist es am Montagnachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Nach Aussage der Einsatzkräfte vor Ort war der Grund ein brennendes Auto. Aus welchen Gründen das Fahrzeug in Flammen stand, ist bisher unklar. Die Feuerwehr Bremen rückte mit mehreren Einsatzwagen in der Wachtstraße und an der Domsheide (Balgebrückstraße) an. In der Hochtiefgarage entwickelte sich starker Rauch. (wk)