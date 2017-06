Auf den Internetseiten der Verkehrsmanagement-Zentrale gibt es einen Überblick über die aktuelle Verkehrslage und die Baustellen. (Screenshot / Michael Rabba)

"Die Sommerzeit ist für die Erhaltung unserer Straßen und Brücken die wichtigste Bauzeit", sagt Leiterin Brigitte Pieper. Denn in den Sommerferien sinke das Verkehrsaufkommen um rund 25 Prozent, und damit sei die Sommerzeit die beste Zeit für umfangreiche und dringend erforderliche Sanierungsarbeiten an den Hauptverkehrsstraßen.

Doch auch bei einer Abnahme um ein Viertel bleibt das Verkehrsaufkommen auf eben diesen wichtigen Trassen hoch - und die hierbleibenden Autofahrer werden auch in diesem Jahr Geduld brauchen. Brigitte Pieper bittet denn auch bereits präventiv um Verständnis für die baustellenbedingten Einschränkungen und Behinderungen. "Aber zur Ausführung dieser notwendigen Arbeiten gibt es kaum eine Alternative. Warten und die Arbeiten verschieben hätte zur Folge, dass die Schäden größer, die Bauzeiten länger und die Kosten höher werden würden."

Im Vordergrund stehen in diesem Jahr die Arbeiten an einer Brücke am Nordwestknoten im Zuge der B6 in Fahrtrichtung A27 sowie die Erneuerung des Hauptfahrstreifens auf der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück. "Die Brücke am Nordwestknoten wurde Ende der 1980er Jahre gebaut und benötigt nach nunmehr über 28 Jahren unter Verkehr eine neue Abdichtung und einen neuen Fahrbahnbelag", so Pieper. Feuchtigkeit und schädliche Tausalze seien bereits in die tragende Konstruktion des Bauwerks eingedrungen. Werde jetzt nicht gehandelt, müsse die Brücke in ein bis zwei Jahren deutlich umfangreicher saniert werden. Was länger dauern und mehr kosten würde.

Ab Montag, 26. Juni, bis voraussichtlich 28. Juli wird die Brücke gesperrt. Der Verkehr wird parallel an der Baustelle vorbeigeführt. Auch die nördlichen Fahrspuren unter dem Fly-Over im Zuge der B6 werden saniert. Pieper kündigt Wartezeiten vor allem morgens und nachmittags während der Bauphase an. Wer hier oft unterwegs ist wird da wohl nur lächeln können im Wissen, wie schnell der Fly-Over schon ohne Baustelle täglich zum "Stau-Over" wird.

Doch damit nicht genug: Ab 19. Juni wird auf der A1 zwischen dem Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Bremen-Arsten in Fahrtrichtung Osnabrück der Hauptfahrstreifen (rechte Fahrspur) auf einer Länge von vier Kilometern sowie die Anschlussstelle Uphusen/Bremen-Mahndorf erneuert.

Der Rastplatz Mahndorfer Marsch bleibt während der Dauer der Baumaßnahme in Betrieb. Die Anschlussstelle Uphusen/Bremen-Mahndorf wird voraussichtlich bis zum Ende der Bauarbeiten am 6. August gesperrt.

Der Verkehr auf der A1 soll zweistreifig aufrechterhalten werden. Am Sonnabend und Sonntag, 24. und 25. Juni, sind "aufgrund der vorbereitenden Markierungsarbeiten und der damit verbundenen einstreifigen Verkehrsführung erhebliche Verkehrsbehinderungen zu erwarten", betont das Amt. Das Wort erheblich trifft bereits jetzt auf die täglichen Lkw-Staus in Richtung Osnabrück durch die derzeitige Baustelle auf der A1 zu.

Das Amt für Straßen und Verkehr macht zudem auf folgende weitere Baumaßnahmen innerhalb der Ferienzeit aufmerksam:

Am Stern: Am 21. Juni beginnt der zweite Teil der Umbaumaßnahme. Die Sperrungen im Süden werden aufgehoben, somit könne der Verkehr dort zumindest wieder stadtauswärts fließen, betont das Amt. Im Gegenzug wird die Hollerallee-Nord beidseitig, werden die Parkallee Ost und die Hermann-Böse-Straße stadteinwärts gesperrt. Die Umleitungen werden weiträumig ausgeschildert. Ab 18. Juli soll der Stern wieder komplett geöffnet sein.

Oslebshauser Heerstraße/Ritterhuder Heerstraße:

In der Zeit vom 10. bis zum 24. Juli wird die Fahrbahn an der Kreuzung Oslebshauser Heerstraße/Ritterhuder Heerstraße unter Vollsperrung erneuert. Eine Umleitung ist ausgewiesen. Busse der BSAG werden durch die Baustelle geführt.

Witterungsbedingt kann es bei den angeführten Terminen zu Verschiebungen kommen, betont das Amt.

Informationen zur aktuellen Verkehrslage in Bremen sowie eine Übersicht über die Baustellen gibt es online auf den Seiten der Verkehrsmanagementzentrale Bremen (www.vmz.bremen.de).