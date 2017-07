Grillen am Werdersee: Constantin Tews (rechts) und seine Kollegen legen am Werdersee Bratwürste und Steaks auf den Rost. (Frank Thomas Koch)

Das Grillen auf dem Balkon, der Terrasse oder dem eigenen Garten ist grundsätzlich erlaubt. Allerdings können Vermieter es im Mietvertrag untersagen. Unabhängig davon müssen die Mieter Rücksicht auf ihre Nachbarn nehmen: Wer diese mit Grill-Qualm belästigt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit einer Geldbuße rechnen.

Um ein schnelles Durchglühen der Holzkohle zu erreichen, empfiehlt sich fester Grillkohlenanzünder sowie ein Anzündrohr. Wer die Rauchentwicklung gering halten will, der nutzt statt einem Holzkohlegrill besser gleich einen Elektrogrill. Wie oft im Jahr auf dem Balkon oder der Terrasse gegrillt werden darf, ist nicht eindeutig definiert: Nach Ansicht des Amtsgerichts Bonn ist das Grillen von April bis September einmal im Monat erlaubt. Das Landgericht Stuttgart sieht dagegen nur sechs Stunden pro Jahr als zulässig an.

Auf der Webseite des Bremer Umweltressorts heißt es dazu: „Wenn die Nachbarn circa zweimal wöchentlich grillen und dabei rücksichtsvoll vorgehen, ist dagegen nichts einzuwenden, soweit dadurch keine Gefährdungen oder erhebliche Geruchsbelästigungen eintreten und die Hausordnungen nichts anderes besagen“. Um Beschwerden vorzubeugen, empfiehlt die Behörde, die Nachbarn im Vorfeld zu informieren.

Grillen im Grünen

Wer fürs Grillen lieber ins Grüne fährt, hat in Bremen viele Möglichkeiten: Generell darf auf allen öffentlichen Grünflächen der Stadt und an allen ausgewiesenen Badestränden gegrillt werden, sofern eine Beschilderung dies nicht verbietet.

Wichtig ist zudem, dass das richtige Grillgerät verwendet wird: Einweggrills, die direkt auf dem Rasen liegen und den Rasen zerstören, sind verboten. Wer in Wald-, Natur- und Landschaftsschutzgebieten grillt, riskiert ebenfalls ein Bußgeld. In Kleingartenkolonien müssen Freiluftköche die entsprechenden Regelungen beachten.

An Bremens Badeseen ist das Grillen erlaubt: Rund um den Werdersee darf gegrillt werden, aber ausschließlich an den drei dafür ausgewiesenen Grillstellen und auf der Wiese hinter dem DLRG-Haus. Auch am Uni-See in Horn-Lehe, am Sodenmattsee in Huchting, am Achterdieksee in Oberneuland, am Feldmarksee in Walle, am Bultensee in Osterholz und am Rablinghauser Weseruferpark kann bedenkenlos gegrillt werden.

Grillen in den Wallanlagen verboten

Für die Bremer Parks gestaltet sich die Lage etwas komplizierter: Das Grillen im Bürgerpark ist verboten, weil die Grünanlage nicht der Stadt gehört. Lagerfeuer und Grillpartys sind tabu. Die Wallanlagen sind zwar Eigentum der Stadt und zählen zu den öffentlichen Grünflächen, sie stehen aber unter Denkmalschutz. Hier ist Grillen ebenfalls verboten.

Im Neustadtspark kann hingegen gebrutzelt werden. Auch im Park am Weserwehr dürfen Würstchen, Steaks und Gemüse auf den Rost. Generell ist das Grillen auf allen öffentlichen Grünflächen der Stadt möglich, sofern kein Verbotsschild auf Gegenteiliges verweist. Heikel wird es, wenn die gemütliche Grillrunde zu einer Party ausufert, eine Musikanlage aufgestellt und Müll und Lärm produziert werden.

Gleiches gilt für die beliebte Anlaufstelle Osterdeich. Dort war in der Vergangenheit aufgrund der Müllberge immer wieder ein Grillverbot im Gespräch. Seither beobachten die Behörden die Lage ganz genau. Noch ist das Grillen aber auch dort erlaubt. Die Umweltbehörde rät: Entsorgen Sie Ihren Müll, heiße Kohle vor der Entsorgung löschen und graben Sie die Glutreste nicht ein.