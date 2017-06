Betroffen sind davon täglich rund 100 000 Fahrgäste. Sie müssen sich während der elfeinhalb Wochen darauf einstellen, dass sämtliche Busse, die den Bahnhof anfahren, zwar weiterhin im näheren Umfeld anhalten und abfahren, dies aber an anderen Stellen tun als normalerweise. Schwieriger wird es dadurch auch mit dem Umstieg auf andere Linien. An vier Wochenenden werden in dem Bereich auch die Straßenbahnen umgeleitet. Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) beginnt in dieser Woche mit einer Informationskampagne, damit sich die Fahrgäste rechtzeitig auf die Veränderungen einstellen können.

Gleisbauarbeiten um ein Jahr verschoben

Eigentlich sollte das Baustellenprojekt, für das die BSAG nach eigenen Angaben rund 4,5 Millionen Euro veranschlagt, bereits im Sommer vergangenen Jahres über die Bühne gehen. Dann gab es aber Probleme auf der Baustelle für die beiden Häuser auf dem sogenannten Investorengrundstück vor dem Bahnhof. Die Erde rund um die Baugrube war abgesackt. Die BSAG musste zwei Gleise sperren, die am Bauzaun entlang führen. Weil lange Zeit nicht klar war, wann der Untergrund wieder zur Ruhe kommt und was überhaupt die Ursache für die Absackungen ist, hatte sich das Verkehrsunternehmen dazu entschlossen, die Gleisbauarbeiten um ein Jahr zu verschieben.

Auswirkungen auch auf Autoverkehr

Auswirkungen hat das Vorhaben nicht allein auf den Fahrplan der Bahnen und Busse, sondern auch für den Autoverkehr. So wird während der ersten Bauphase vom 22. Juni bis zum 28. Juli der Gustav-Deetjen-Tunnel auf der Ostseite des Bahnhofs komplett gesperrt und die Straße An der Weide, die am Postamt 5 vorbeiführt, nur noch stadtauswärts befahrbar sein. Anders lasse sich der Einsatz der Baufahrzeuge nicht bewerkstelligen, argumentiert die BSAG. Die Bagger und Tieflader brauchen die Flächen, um von den Fahrern manövriert werden zu können. Außerdem muss das sperrige Baumaterial gelagert werden.

Die Gleise und Weichen vor dem Bahnhof sind teilweise fast 20 Jahre alt. Sie sind an der Stelle besonderem Verschleiß unterworfen. Mehr als 2000-mal halten dort an einem Werktag die Busse und Bahnen. Für einen Austausch auch der Gleis- und Fahrbahnoberflächen war es höchste Zeit. Im vergangenen Jahr hatte man deshalb trotz der Verschiebung des Baustarts schon etwas tun müssen, die BSAG behalf sich mit Ausbesserungsarbeiten, um der Gefahr vorzubeugen, dass eine der Straßenbahnen entgleist. Trotzdem hat es im Januar dieses Jahres in der Bahnhofstraße wegen einer defekten Weiche so einen Vorfall gegeben. Er endete glimpflich, niemand von den Fahrgästen wurde verletzt.

An vier Wochenenden kein Bus-und Bahnverkehr vor Hauptbahnhof

Insgesamt sind es 1850 Meter Gleise, die erneuert werden müssen. In Gewicht gerechnet sind das rund 250 Tonnen Schienenstahl. Hinzu kommen zwölf Weichen und elf Kreuzungsanlagen. Auf einer Fläche von 6500 Quadratmetern werden die Gleise mit einem Futter aus Beton neu eingedeckt. Die Haltestellen werden modernisiert, unter anderem mit einem neuen Blindenleitsystem, und die Lage der Fahrgastunterstände so verändert, dass nach Darstellung der BSAG künftig schneller und besser ein- und ausgestiegen werden kann.

In der zweiten Bauphase vom 29. Juli bis zum 10. September nimmt sich die BSAG die andere Seite am Bahnhof vor. Dort mündet die Bahnhofstraße ein. Sie wird auf dem Teilstück, das vom Breitenweg zum Herdentorsteinweg führt, vom 14. August bis zum 10. September für den Autoverkehr gesperrt, damit die Gleise ausgetauscht werden können. Für ein ganzes Wochenende muss zu diesem Zweck auch der Breitenweg dichtgemacht werden.

An vier ausgewählten Wochenenden während der gesamten Bauphase geht vor dem Bahnhof gar nichts mehr. Kein Bus und keine Bahn können ihn dann mehr ansteuern. Stattdessen werden in der Zeit jeweils von Freitag am Abend bis zum Montag in der Früh mehr als 100 Bauarbeiter ihr Bestes geben. Im Rund-um-die-Uhr-Betrieb brechen sie in den jeweiligen Abschnitten die alten Gleise und Weichen heraus, um gleich danach neue einzusetzen.

Die Weichen sind Spezialanfertigungen und exakt auf die Verhältnisse vor dem Bahnhof zugeschnitten. Es wird Millimeterarbeit sein, sie einzubauen. Nach Einschätzung der BSAG sind diese Wochenenden, an denen im Schichtbetrieb 60 Stunden am Stück gearbeitet wird, die eigentliche Herausforderung – für die Arbeiter und den Verkehr in der Innenstadt.