„Power-Wochenende“ am Hauptbahnhof

BSAG ist bei Baustelle im Plan

Lisa Boekhoff

Nach dem „Power-Wochenende“ am Hauptbahnhof sollen die Straßenbahnen in der Nacht zu Montag wieder fahren. Die neuen Schienen sind am Sonntagabend bereits alle verlegt.