Bislang Einzelkämpfer: Der Bürgerschaftsabgeordnete Jan Timke von der Partei "Bürger in Wut". (Detlef Kolze)

In der Bremischen Bürgerschaft bahnt sich eine größere Rochade am rechten Flügel an: Nach Informationen des WESER-KURIER werden zwei Parlamentarier der rechten Splittergruppe LKR (Liberal-Konservative Reformer) zur Wählervereinigung Bürger in Wut (BIW) übertreten. Es handelt sich um die Abgeordneten Klaus Remkes und Piet Leidreiter.

Der verbleibende bisherige Gruppen-Vorsitzende der LKR, Christian Schäfer, wird demnach künftig als Einzelabgeordneter der Bürgerschaft angehören. Die Bürger in Wut, die bisher lediglich mit dem Bremerhavener Jan Timke in der Bürgerschaft vertreten waren, erreichen durch die beiden Übertritte den Status einer Gruppe und erlangen dadurch auch mehr Rechte im Parlament, etwa bei der Zuteilung von Redezeiten.

Noch glücklich vereint: Piet Leidreiter (links) und Klaus Remkes (rechts) mit Christian Schäfer (Mitte), von dem sie sich nun politisch trennen. (dpa)

Meinungsverschiedenheiten führten zur Trennung

Die Liberal-Konservativen Reformer waren als Zerfallsprodukt der Alternative für Deutschland (AfD) entstanden, als im Sommer 2015 der damalige AfD-Bundesvorsitzende Bernd Lucke die Partei verließ – und mit ihm der eher wirtschaftsliberal orientierte Teil der Basis. Der Lucke-Flügel firmierte fortan als „Allianz für Fortschritt und Aufbruch“ (Alfa), verlor aber rasant an politischer Bedeutung. Weil es juristischen Streit um die Rechte an dem Kürzel Alfa gab, musste sich die Allianz im vergangenen Jahr umbenennen. Seither nennt sie sich Liberal-Konservative Reformer.

In der Bremer Bürgerschaftsgruppe der LKR gab es schon länger Meinungsverschiedenheiten über die künftige Ausrichtung und die Zukunftschancen der zunehmend in der Versenkung verschwindenden Lucke-Partei. Vor diesem Hintergrund ist offenbar auch der Austritt Remkes und Leidreiters zu sehen. Sie versprechen sich nichts mehr von der LKR und wenden sich nun den Bürgern in Wut zu, die zumindest in Bremerhaven über eine soliden Sockel an Wählern verfügen.