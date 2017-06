Thema Bürgertelefon - Marcel Thölken (Frank Thomas Koch)

Im Flur stehen Ziffern in Schwarz, Rot und Gold, unübersehbar: 115. Um diese Nummer kreist der Geschäftsbereich Bürgertelefon des bremischen Eigenbetriebs Performa Nord, den Thomas Elsner leitet. Unter 115 zeigt sich die Verwaltung offenbar von einer Seite, die sie derzeit nicht durchgehend präsentiert: als fix, bürgernah, unkompliziert, zuvorkommend und ansprechbar (montags bis freitags, 7 bis 18 Uhr). Ein Indiz, dass es hier besser läuft als anderswo, ist eine Befragung, nach der die Kundenzufriedenheit 97 Prozent beträgt.

Hinter einer Glastür im Postamt fünf schlägt das Herz des Bürgertelefons. Stößt man sie auf, tritt man aus der Stille in einen Geräuschknoten. Eine Vielzahl von Stimmen vereint sich zu einem ungebändigten Sprechchor. Die Verursacher der Geräusche (und des Kundenlobs) sitzen in Sechsergruppen an Schreibtisch-Inseln, Headsets am Ohr, Finger auf der Tastatur. Es ist viel zu tun, wie immer montagvormittags. Wer wenig Zeit hat, sollte sich zum Anrufen einen anderen Tag oder eine andere Uhrzeit aussuchen, rät Elsner.

Was ganz nach einem modernen Callcenter aussieht, hat wenig mit gängigen Klischees gemein. Den Anrufern wird nichts angeschnackt, es gibt keinen Abfertigungsdruck, wie er der Callcenter-Branche zugeschrieben wird. Anspruchsvoll ist die Tätigkeit dennoch, „unser Auswahlverfahren ist hart“. Die Mitarbeiter müssen flink sein, geduldig und nervenstark. Sie müssen in einem unruhigen Umfeld Ruhe bewahren und mehrere Aufgaben gleichzeitig erfüllen können: lesen und zuhören, recherchieren und antworten. „Wir zahlen hier deutlich über Tarif, wir brauchen gute Leute“, sagt Elsner.

"Bürgernahe, modernisierte und effiziente Verwaltung“

„Guten Tag, mein Name ist Thölken“, sagt Marcel Thölken jeden Tag viele Male. Die Dekoration um seinen Schreibtisch und an ihm selbst weist ihn als Stammbesucher des Heavy-Metal-Festivals in Wacken aus. Er ist routiniert, sein Ton unerschütterlich verbindlich und munter, selbst bei Themen, über die er dieser Tage unablässig informiert: ein Klassiker ist die Verlängerung von Ausweisen vor dem Urlaub, oft auf den letzten Drücker.

Thölken gibt an seinem PC das entsprechende Stichwort ein, auf seinem Bildschirm breiten sich die nötigen Informationen aus, über die erforderlichen Unterlagen, die Kosten, Öffnungszeiten und den nächstmöglichen Termin im Bürgeramt. „Im Moment sind sie nicht ganz alleine mit Ihrer Urlaubsplanung. Der nächste freie Termin ist am 19. 7. in Vegesack.“ Thölken tröstet, „ist nicht schlimm“, verweist auf die Möglichkeit eines Spontanbesuchs, „da müssen Sie aber ein bisschen Zeit mitbringen“, und navigiert den Anrufer an dessen PC auf eine Seite, wo Dokumente schon zu Hause zum Ausfüllen aus dem Netz geladen werden können.

Die Rufnummer 115 gilt bundesweit, zum Ortstarif. Derzeit können laut Bundesinnenministerium 31 Millionen Bürger in etwa 470 Kommunen die Nummer nutzen, um ihre jeweiligen Servicecenter zu erreichen. Die 115, so das Ministerium auf eigener Homepage (www.115.de), sei „einer der wichtigsten Treiber für bürgernahe, modernisierte und effiziente Verwaltung“.

Drei Ziffern, ein Geschäftsbereich, 100 Mitarbeiter, ein Leiter: Thomas Elsner steht an der Spitze des Bürgertelefons Bremen, das zum Eigenbetrieb Performa Nord gehört. (Frank Thomas Koch)

Neben qualifiziert freundlichem und langmütigem Personal ist dazu eine umfangreiche Datensammlung nötig, auf die die Mitarbeiter zugreifen können. In Bremen können derzeit Informationen zu rund 650 Themenfeldern abgerufen werden. Das System wird von Fachreferaten gespeist und tagesaktuell angepasst.

„Sie glauben nicht, was für Anrufe wir hier manchmal bekommen“, sagt Thomas Elsner, nicht alle hätten etwas mit der Verwaltung zu tun. Obgleich viele Großstadtbewohner rund um die Uhr vernetzt sind, scheinen eine gewisse Orientierungslosigkeit und der Wunsch nach individueller Beratung groß. Wer glaube, dass vor allem Senioren ohne Internetanschluss die 115 wählten, täuscht sich laut Elsner. „Jede Altersklasse nutzt unseren Service. Das Telefon ist hier kein Auslaufmodell.“

Etwa eine Million Anfragen im Jahr

Tatjana Pfennig sitzt ein paar Meter von Marcel Thölken entfernt. Sie betont ihre Worte mit Bedacht, als folge sie einer eigenen Melodie. Die Seiten zu den häufigsten Anrufer-Anfragen sind automatisch am linken Rand ihres Bildschirms hinterlegt. Tatjana Pfennig zählt auf: „Personalausweis, Reisepass, Fristverlängerung zur Einkommenssteuererklärung, Führungszeugnis und Ummeldungen“.

Das Bürgertelefon wurde in der Amtszeit von Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) eingerichtet. Für sie ist es ein Vorzeigeprojekt. Seit Start Anfang 2011 sei der Geschäftsbereich kontinuierlich gewachsen, so Elsner, von 25 auf derzeit rund 100 Mitarbeiter, überwiegend Frauen.

Jeweils zu sechst sitzen die Servicemitarbeiter an Schreibtisch-Inseln, um Bürger zu informieren, zu beraten oder auch zu vermitteln. (Frank Thomas Koch)

Das Team bewältigt etwa eine Million Anfragen im Jahr. Der Umfang der Themen, über die Auskunft erteilt wird, habe sich enorm ausgedehnt: Fragen zur Entsorgung zählen hinzu, die Volkshochschule nimmt die Dienste des Bürgertelefons in Anspruch, die Finanzämter, die Bürgerämter Bremerhaven, die Zulassungsstelle sind angeschlossen. Weiteres Wachstum ist erwünscht: personell, vor allem auch, was die Leistungen betrifft.

Nicht nur die Größe, auch der eigene Anspruch habe sich drastisch verändert, so Elsner weiter. „Statt den Bürger zu vermitteln, informieren und beraten wir ihn.“ Der telefonische Kontakt mit der Bürokratie solle so unbürokratisch wie möglich sein. Überdies diene das Bürgertelefon dazu, Anfragen zu absorbieren, damit sich andere Bedienstete auf ihre eigentlichen Tätigkeiten konzentrieren können.

Thema Bürgertelefon - Tatjana Pfennig (Frank Thomas Koch)

Dazu gehört beispielsweise die Terminvergabe für Bürgerämter. Die Servicemitarbeiter sprechen Englisch, sie helfen ebenfalls, den Zuzug von Flüchtlingen in geordnete Bahnen zu lenken und ihnen die ersten Schritte in Bremen zu erleichtern. Wer eine freie Wohnung hat, kann sich beispielsweise unter 115 melden.

Die Anrufer seien in der Regel freundlich, manche eher kurz angebunden, andere plauderten, sagt Tatjana Pfennig. Es ist ihr Geschick, Letzterem in aller Freundlichkeit Grenze zu setzen. Denn die eigenen Ansprüche sind hoch: Innerhalb von 30 Sekunden sollen Anrufer einen Gesprächspartner an der Strippe haben. Wem nicht auf die Schnelle geholfen werden kann, kann sich auf einen Rückruf oder eine Mail verlassen oder auf die Verbindung zu einem Spezialisten in einem Referat.

Das Bürgertelefon ist auch Seismograf für das Funktionieren des sonstigen Öffentlichen Diensts in Bremen: „Wir merken sofort, wenn ein Bereich besonders belastet ist“, sagt Elsner. Sobald es irgendwo klemmt, werden mehr Anrufe registiert, müssen Beschwerden abgefangen werden. Erboste Bürger gnädig stimmen – auch das zählt zu den Serviceleistungen des Bürgertelefons.