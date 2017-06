Bremen wird auch für das vergangene Jahr vom Bund 300 Millionen Euro an sogenannten Konsolidierungshilfen erhalten. Das hat der Stabilitätsrat aus Finanzministern von Bund und Ländern am Donnerstag in Berlin entschieden. Dieses Votum war allgemein erwartet worden.

Das Gremium honoriert die Tatsache, dass das kleinste Bundesland 2016 die Grenze der Neuverschuldung eingehalten hat, die laut Sanierungsvereinbarung zulässig ist.

Zu diesem Erfolg habe neben den Eigenanstrengungen Bremens „das gesamtwirtschaftliche Umfeld mit einem niedrigen Zinsniveau, einem stetigen Wirtschaftswachstum und überproportional steigenden Steuereinnahmen beigetragen“, heißt es in dem Beschluss. Hinzugefügt wird allerdings: „Die drohende Haushaltsnotlage besteht nach übereinstimmender Einschätzung des Landes und des Stabilitätsrates fort.“ Der Sanierungsprozess sei nicht abgeschlossen.

Bremen muss seit 2011 seine jährliche Neuverschuldung in Schritten von 125 Millionen Millionen Euro herunterfahren, um eine Punktlandung hinzulegen, wenn 2020 das verfassungsrechtliche Verbot jeglicher Neuverschuldung greift.

In den vergangenen Jahren wurde diese finanzielle Herausforderung stets gemeistert, wenn auch unter größten Mühen. 2016 halfen vor allem massive Steuermehreinnahmen und ein Rückgang der flüchtlingsbedingten Kosten. Klappt es auch 2017, damit der Stabilitätsrat 2018 erneut die 300 Millionen Euro überweist? Im Finanzressort des Senats hofft man das.

Man setzt auf erneut maßvolle Flüchtlingsausgaben, Nachzahlungen der Europäischen Union an das Wirtschaftsressort des Senats, hohe Verrechnungen aus anderen Bundesländern für die Unterbringung minderjähriger Migranten in Bremen sowie auf Einnahmen der Justiz in zweistelliger Millionenhöhe aus Vermögensabschöpfungen bei Wirtschaftskriminellen. In der Summe sollen diese Posten die Neuverschuldung des Stadtstaates so weit drücken, dass der Stabi-Rat die Konsolidierungshilfen nachträglich auch für 2017 gewährt.

Auf Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) wartet also noch jede Menge Arbeit. Am Donnerstag überwog indes die Genugtuung über das Erreichen des Etappenziels. "Wie ernsthaft Bremen an der Haushaltskonsolidierung gearbeitet hat, verdeutlichen zwei Zahlen: Die Einnahmen stiegen zwischen 2012 und 2016 um durchschnittlich 5,9 Prozent, die Ausgaben um durchschnittlich 2,7 Prozent. Hinter dieser Entwicklung steckt harte Arbeit und Haushaltsdisziplin", nahm Linnert für sich in Anspruch. "Das Ziel, ab 2020 keine neuen Schulden mehr zu machen, ist kein Selbstzweck. Es steht für eine nachhaltige, generationengerecht Politik."

Unter dieser Maßgabe habe der Senat in dieser Woche seine Haushaltsplanung für 2018/19 weiterentwickelt "und gleichzeitig politische Schwerpunkte gesetzt, allen voran im Bereich Kinder und Bildung“, so Linnert.