Die BSAG selbst will sich zum Verfahren nicht äußern. (Frank Thomas Koch)

Für Celina Yilmatz* ist eine Welt zusammengebrochen. „Nur weil ich so aussehe, habe ich meinen Job verloren“, glaubt sie. Hintergrund ist ihren Worten zufolge der Streit mit einer Arbeitskollegin. Diese habe dem Arbeitgeber unter Tränen gesagt, sie habe Angst vor Yilmatz.

Ein Vorgesetzter beschreibt sie als „aggressiv“. Ohne Celina Yilmatz zu Wort kommen zu lassen, feuerte der Arbeitgeber, die Bremer Straßenbahn AG (BSAG), die 29-jährige Busfahrerin. Das Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven erklärte die Kündigung für unrecht.

Celina Yilmatz fühlt sich immer noch massiv diskriminiert. „Ich bin in Bremen in den Kindergarten gegangen und habe hier die Schule besucht“, sagt sie. Schon immer habe sie mit den Vorurteilen anderer zu kämpfen gehabt. Grund sei oft ihr arabischer Hintergrund. „Ich werde in die Schublade ,gefährlich‘ gesteckt.“

Sewita Mebrahtu engagiert sich im Projekt Antidiskriminierung in der Arbeitswelt (ADA). (Christina Kuhaupt)

Vorurteile im Alltag

Die kräftige Statur, das sportliche Erscheinungsbild, die tiefe Stimme – das rufe bei gewissen Menschen Assoziationen hervor, wie zum Beispiel „aggressiv“ oder „bedrohlich“. Das weiß auch Sewita Mebrahtu vom Projekt Antidiskriminierung in der Arbeitswelt (ADA), das mit Bundesmitteln finanziert wird. „Das haben wir ganz oft bei Menschen arabischer Herkunft, die eine andere Sprache sprechen oder eine andere Diskussionskultur haben.“

Im Alltäglichen kann Yilmatz damit umgehen, dass man sie „Gangster“ oder „Mafia“ nennt. Jetzt aber drohen Vorurteile ihre Lebensgrundlage zu zerstören. Im August 2016 habe die BSAG eine junge Frau eingestellt, mit der sie schon länger im Clinch liege, sagt Yilmatz. „Ich habe die Personalabteilung vorher schriftlich und mündlich darüber informiert, dass ich mir Sorgen mache, ich könnte meinen Job verlieren.“

Die Personalabteilung habe ihr gesagt, sie könne da nichts machen. „Ich habe der Personalabteilung in einem persönlichen Gespräch gesagt, dass diese Person versucht, meine Existenz zu zerstören.“ Das sei zur Kenntnis genommen worden.

Konflikt mit Kollegin eskaliert

Wenige Monate später eskalierte die Situation. „Ich habe der Frau im Beisein einer anderen Kollegin gesagt: ,Der Konflikt, den wir da draußen haben, hat hier auf Arbeit nichts zu suchen‘“, berichtet Yilmatz. Ohne dieses Gespräch mitbekommen zu haben, habe sie der Ausbildungsleiter angebrüllt, ihr rechtliche Konsequenzen angedroht und sei direkt zum Vorstand gegangen. Dazu sagt die Juristin Mebrahtu: „Hier fehlen drei Schritte: das persönliche Gespräch mit den Beteiligten, ein Schlichtungsgespräch und ein Aufklärungsgespräch über die Konsequenzen. Es unterliegen beide Mitarbeiter der Fürsorgepflicht.“

Stattdessen bekommt Yilmatz die fristlose Kündigung. „Ich wurde nicht angehört“, wirft Yilmatz der BSAG vor. Mebrahtu fragt sich: „Wie kann man an der Stelle als Abteilungsleiter schon eine Entscheidung getroffen haben? Man spielt mit der Existenz der Person.“

In einer Stellungnahme, die dem WESER-KURIER vorliegt, schildert der Ausbildungsleiter Yilmatz als in der Statur dominant und aggressiv. „Ich bin wegen meines Äußeren verurteilt worden“, bedauert Yilmatz. Weil ihre Zeugin für sie aussagen wollte, sei dieser ebenfalls gekündigt worden. Sie aber habe die BSAG wieder eingestellt. Yilmatz nicht.

Mebrahtu ist überzeugt: „Die BSAG hat im Reflex, schnell zu handeln, Fehler gemacht.“ Die BSAG geht noch weiter: Nach eigenen Angaben hat Yilmatz nun Hausverbot. „Ich wurde wie ein hochgefährlicher Mensch behandelt. Das hat mich sehr getroffen.“

"Mein Arbeitsplatz ist meine Integration gewesen"

Der Betriebsrat, sagt Yilmatz, habe sich nicht zu dem Vorfall geäußert. Das Arbeitsgericht aber gab ihr Recht. Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens, heißt es im Protokoll, das dem WESER-KURIER vorliegt, müsse Yilmatz wieder eingestellt werden. Die Kündigung sei ungültig. Sie habe Anspruch auf Lohn für die Zeit, in der sie nicht arbeiten durfte.

Bis heute hat die BSAG Yilmatz nicht wieder eingestellt. Ihr Vertrag endet am 17. Juli. Yilmatz: „Ich habe gewonnen und doch verloren.“ Die BSAG, sagt sie, habe ihr bestätigt: sachlich und fachlich habe sie gute Arbeit geleistet.

Das Unternehmen will zu dem Fall zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Stellung beziehen. „Die Berufungsfrist läuft noch und wir prüfen derzeit, ob wir Berufung einlegen“, sagt Sprecher Andreas Holling. Zu dem laufenden Verfahren werde sich die BSAG nicht im Detail äußern. Die BSAG stehe zu der Entscheidung, Yilmatz‘ Vertrag nicht zu entfristen.

„Mir fehlen die Worte“, sagt die 29-jährige Busfahrerin. Sie hatte auf eine Entschuldigung gehofft. Die Kündigung, sagt sie, habe ihr den Boden unter den Füßen weggerissen. Yilmatz: „Mein Arbeitsplatz ist meine Integration gewesen.“

*Name von der Redaktion geändert