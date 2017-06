"Am Barkhof" ist Ende für den Flixbus - dabei hätte er unter der Brücke hindurchgepasst. (Florian Schwiegershausen)

Im letzten Augenblick dachte die junge Busfahrerin, dass sie mit dem Bus im Tunnel hängenbleiben könnte - doch erst durch ihren Stopp kam es dann zum Unfall.

Denn um abzukürzen, wollte sie in falscher Fahrtrichtung durch die Straße "Am Barkhof" fahren. Dabei blieb der Bus an der Stoßstange eines BMW hängen. Es ging nichts mehr vor und zurück. So richtig elegant hatte der BMW dort allerdings auch nicht geparkt. Zum Glück gab es nur einen leichten Blechschaden. Der BMW hatte seine Stoßstange verloren und ein paar Kratzer an der Seite.

Dabei hätte alles gepasst. "Durch den Concordia-Tunnel passt alles durch, außer genehmigungspflichtiger Sondertransporte", sagt Martin Stellmann vom Amt für Straßen und Verkehr.



Der völlig aufgelösten jungen Busfahrerin konnte schließlich die Bremer Polizei helfen. Die Beamten nahmen den Unfall auf und halfen beim Herausbugsieren. Der Bus sollte eigentlich nach dem Stopp in Bremen noch weiter nach Oldenburg und Wilhelmshaven. Einige nahmen ein Sammeltaxi, die anderen ließen sich von Verwandten aus Oldenburg per Auto abholen.



Bei dem Doppeldecker-Bus mit holländischem Kennzeichen handelte es sich eigentlich um einen Ersatzbus. Der war nur eingesprungen, weil der eigentliche Bus schon mehr als zwei Stunden Verspätung hatte, um die Passagiere von Berlin Richtung Bremen zu fahren.