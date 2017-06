Wegen Kanalarbeiten halten die BSAG-Busse voraussichtlich bis September nicht am Hohentorsplatz. (Frank Thomas Koch)

Wegen Kanalarbeiten in der Bremer Neustadt müssen die Busse der Linien 24 und N3 Umleitungen fahren. Das hat die BSAG mitgeteilt. Ab Mittwoch, 7. Juni, circa 7 Uhr, können die Busse die Kreuzung von Westerstraße und Hohentorstraße nicht wie gewohnt befahren.

Die Busse müssen voraussichtlich bis Freitag, 1. September, 15 Uhr, in beide Fahrtrichtungen eine Umleitung über Große Sortillienstraße und Am Neustadtsbahnhof beziehungsweise Friesenwerder Straße fahren. Die Haltestelle Hohentorsplatz entfällt. Die Busse halten ersatzweise in Höhe des Bahnhofs Neustadt. (mij)