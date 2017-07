Die Staatsanwaltschaft Bremen hat einen 16-Jährigen unter Anklage gestellt. (Christina Kuhaupt)

Wegen gefährlicher Körperverletzung hat die Staatsanwaltschaft Bremen Anklage gegen einen jungen Flüchtling erhoben. Er habe Mitte März vorsätzlich zwei Frauen einen mit Drogen versehenen Kuchen angeboten, sagte am Freitag eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Der damals 16-Jährige soll gewusst haben, dass der Kuchen Cannabis enthielt. Der Vorwurf gegen ihn lautet: Beibringen gesundheitsschädlicher Stoffe.

Der Fall sorgte im Frühjahr für Aufregung: Die beiden Mitarbeiterinnen eines Flüchtlingsheims in Horn-Lehe, 25 und 62 Jahre alt, hatten von dem Kuchen gegessen und danach über Schwindel und Übelkeit geklagt. Sie mussten im Krankenhaus behandelt werden. Der Gesundheitszustand der jüngeren Frau verschlechterte sich in der Klinik sogar noch rapide, sie schwebte in Lebensgefahr und musste wiederbelebt werden. Die Polizei fand später deutliche Spuren von Cannabis in dem Kuchen.

Kurz nach der Tat hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass auch der junge Flüchtling vom Kuchen gegessen habe. Ihm soll ebenfalls übel geworden sein. Er behauptete zunächst, ein Bekannter aus Niedersachsen habe ihm das Gebäck am Tag zuvor geschenkt. Der Mann wurde von der Polizei befragt, ist aber nicht angeklagt worden. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft betonte, es sei der junge Flüchtling, der von den Drogen im Kuchen gewusst und in Kauf genommen habe, dass die Frauen gesundheitlich geschädigt wurden.