Am Eingang zur Knochenhauerstraße ist die Verkehrsführung geändert. (Christina Kuhaupt)

Verwirrung total an der Knochenhauerstraße – das beklagt der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Frank Imhoff und wirft der Behörde von Senator Joachim Lohse (Grüne) eine chaotische Baustellenplanung vor: „Diese unübersichtliche Verkehrsführung ist exemplarisch für das Baustellenmanagement des Verkehrsressorts: gut gemeint, aber nicht gut gemacht“, sagt Imhoff, der auch Mitglied der Verkehrsdeputation ist. Konkret bezieht sich seine Kritik auf die Baustelle an einem Geschäftshaus am Eingang zur Knochenhauerstraße.

Mehr zum Thema Blumenkübel gegen Autoverkehr Da sich viele Autofahrer nicht an die Vorschriften halten, soll nun ein Blumenkübel dafür sorgen, ... mehr »

Dort wurde der Fußweg gesperrt und auf die gegenüberliegende, rechte Seite verlegt, ein kleines Schild soll Fußgänger darauf hinweisen. „Für die Autos wurde auf ebendiesem Fußweg ebenfalls Platz geschaffen, und anstelle des Radweges wurden gelbe Klebestreifen für jene Radfahrer angebracht, die die Knochenhauerstraße entgegen der Einbahnstraße befahren“, moniert Imhoff. Mit hohem Aufwand sei eine Lösung geschaffen worden, die alle Verkehrsteilnehmer irritiere und nicht praxistauglich sei. Das führe zu Staus, gefährlichen Situationen, Unfälle seien programmiert. Imhoff fordert die Behörde auf, für die Radfahrer eine bessere und sichere Lösung zu finden, die gelben Klebenstreifen auf der Fahrbahn für Autos müssten wieder entfernt werden. Der Radverkehr müsse entweder für die Dauer der Baustelle umgeleitet werden, oder die Radfahrer müssten absteigen und den Fußweg auf der anderen Seite benutzen.

Mehr zum Thema Ein Piktogramm für die Fußgängerzone Weil viele Autofahrer die neue Fußgängerzone in der Knochenhauerstraße missachteten, hat das Amt ... mehr »

Die Behörde weist den Vorwurf zurück, für Chaos und eine gefährliche Verkehrsführung zu sorgen: „Wir schätzen Frank Imhoff als Deputierten sehr, man muss ihn aber nicht immer verstehen“, sagt Jens Tittmann, Sprecher von Senator Lohse.