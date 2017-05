Die Initiative Pro Unibad setzt sich für den dauerhaften Erhalt der Schwimmhalle ein. (Jonas Völpel)

Es dürfte nur eine letzte Galgenfrist sein: Die Petition für den dauerhaften Erhalt des Unibads ist wider Erwarten noch nicht endgültig vom Tisch. Eigentlich stand die Eingabe in der Stadtbürgerschaft zusammen mit fünf anderen Eingaben zur Abstimmung. An sich ein Routinevorgang. Das Votum war voraussehbar, der Petitionsausschuss hatte die Ablehnung empfohlen. Doch daraus wurde nichts. Der Grund: Die CDU will die Ausschussempfehlung nicht ohne Weiteres passieren lassen.

Seine Partei habe Debattenbedarf angemeldet, sagte Ausschussmitglied Claas Rohmeyer. Denn: „Mit der Art und Weise, wie die Petition beraten und abgeschlossen wurde, sind wir nicht einverstanden.“ Am Freitag hatte sich der Petitionsausschuss mit seiner rot-grünen Mehrheit gegen die Stimmen von CDU und Linken für die Schließung in vier Jahren ausgesprochen. Zwar bedauert der Ausschuss die vorgesehene Schließung, hält aber einen dauerhaften Erhalt „aus Kostengründen für nicht vertretbar“.

Horner Freibad kein Ersatz

Auf die Kosten verweist indessen auch Petentin Claudia Gebler von der Initiative Pro Unibad. Gebler führt einen Gegenentwurf ins Feld, demzufolge eine Sanierung für nur rund zehn Millionen Euro statt der vom Senat veranschlagten 18 Millionen Euro möglich wäre. Die Initiative fordert Sportsenatorin Anja Stahmann auf, sich „endlich ernsthaft und unvoreingenommen“ mit dem Gegenkonzept zu befassen.

Mehr zum Thema Bremen braucht das Unibad Das Unibad soll einem Neubau weichen, aber der Neubau wird die einzige Wettkampfstätte in Bremen ... mehr »

In die gleiche Kerbe schlägt auch Rohmeyer. Sein Eindruck: „Das groß angekündigte Beteiligungsverfahren ist massiv ins Stocken geraten.“ Das Bäderkonzept des Senats hält er für unausgegoren, es seien nicht alle Alternativen ausgelotet worden. Die geplante Schwimmhalle auf dem Gelände des Horner Freibads könne kein 1:1-Ersatz für das Unibad sein. Wegen fehlender Tribünen würden Schwimmsportveranstaltungen ins Umland verlagert.

Enttäuscht reagierte Pro Unibad-Aktivistin Beke Wehrt auf die Empfehlung des Petitionsausschusses. Im Vorfeld habe die Initiative Gespräche mit Vertretern der Parteien geführt. „Wir hatten gehofft, mit unseren Argumenten durchzudringen.“ Aufgeben werde die Initiative aber nicht. Der Blick richtet sich jetzt auf die Kostenentwicklung des Horner Bads. Damit befasst sich die Sportdeputation in ihrer Sitzung am Dienstag, 16. Mai, um 16 Uhr. Die Unibad-Petition wird bei der nächsten Sitzung der Stadtbürgerschaft am 13. Juni auf der Tagesordnung stehen.