Mit einer Spezialpipette entnimmt eine Gentechnik-Expertin Flüssigkeit aus einem Probenbehälter. (dpa)

Bei der Aufklärung von Verbrechen setzt die Polizei zunehmend auf die Analyse von DNA-Spuren. Doch laut Strafprozessordnung darf sie nicht mehr als Identität, Geschlecht und Abstammung des Täters aus dem genetischen Fingerabdruck herausfiltern. Dabei wäre technisch längst mehr möglich, so etwa die Bestimmung äußerlicher Körpermerkmale wie Hautfarbe, das biologische Alter oder auch die Farbe der Augen und Haare.

Eine Bundesratsinitiative aus Baden-Württemberg setzt sich nun dafür ein, diese Möglichkeiten zu nutzen; soll heißen, die erweiterte DNA-Analyse per Gesetz zu ermöglichen. Bremens CDU hat diesen Vorstoß jetzt aufgegriffen. In einem Antrag an die Bürgerschaft fordert sie den Senat auf, die Initiative zu unterstützen.

Gezielt fahnden

„Für Fahndungszwecke wäre das ideal“, begründet der innenpolitische Sprecher der CDU, Wilhelm Hinners, den Antrag. „Man könnte den Täterkreis einschränken und gezielt nach bestimmten Personengruppen suchen.“ Denn die DNA-Analyse biete nicht nur „unglaublich viele sehr konkrete Möglichkeiten“, einen Täter via Abgleich mit der DNA-Analysedatei des Bundeskriminalamtes zu identifizieren, sondern biete eben auch Ansatzpunkte, um nach einem noch unbekannten Täter zu fahnden.

Dass die Strafprozessordnung mit Blick auf den Schutz von Persönlichkeitsrechten die Nutzung von DNA-Spuren einschränkt, ist Hinners natürlich bewusst. Doch es gehe bei der Initiative aus Baden-Württemberg nicht um eine Ausweitung auf Persönlichkeits- oder Charaktermerkmale, sondern ausschließlich darum, weitere äußere Merkmale zu identifizieren, die ausschließlich der Fahndung dienten.

„Wenn man durch Personenbeschreibungen versucht, den Täterkreis einzuschränken, helfen Merkmale wie Haut- und Augenfarbe natürlich.“ Der besonders schutzbedürftige Kern des Persönlichkeitsrechtes werde davon nicht berührt.

Die beste Ermittlungsmaßnahme

Schon heute sei die DNA-Analyse für die Polizei die mit Abstand beste Ermittlungsmaßnahme, betont Hinners. „Umso bedauerlicher, wenn hier nicht alle Möglichkeiten genutzt werden können.“ Die Bremische Bürgerschaft soll daher nach Auffassung der CDU den Senat auffordern, der Bundesratsinitiative zur Erweiterung des Umfangs der Untersuchungen von DNA-fähigem Material zuzustimmen.

Das wiederum sorgt in der Innenbehörde für Verwunderung. „Im Grunde ziehen die Innenministerien des Bundes und der Länder hier an einem Strang“, erklärt Nikolai Roth, Sprecher von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD). Auf Bundesebene sei das Thema zwar vertagt worden, aber im Grunde seien sich alle einig und das Thema fachlich auch nicht schwierig zu handhaben. „Wenn abgestimmt worden wäre, hätte der Innensenator zugestimmt.“

Die Erweiterung der DNA-Untersuchungen werde in zwei Wochen in Dresden aber auch noch einmal Thema auf der Konferenz der Innenminister sein, erläutert Roth. „Die Gremienbefassung, auch im Bundesrat, läuft also längst, und es bedarf keines erneuten Antrages der CDU.“

„Verschleppung aus parteitaktischen Gründen“

Ob dieses Thema tatsächlich so glatt über die Bühne gehen wird, bleibt trotzdem dahingestellt. Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU), von dem die Initiative zur erweiterten DNA-Analyse ausgeht, zeigte sich zumindest alles andere als erfreut, als der Bundesrat das Thema im Februar zur Erörterung in Innen- und Rechtsausschuss verwies. Wolf hatte auf eine sofortige Entscheidung gedrungen. Als er damit scheiterte – außer Baden-Württemberg stimmte lediglich Bayern für eine schnelle Entscheidung –, sprach Wolf von einer „Verschleppung aus parteitaktischen Gründen“.

Die Bremer Polizei wollte sich auf Anfrage des WESER-KURIER nicht zu der geforderten Ausweitung der DNA-Untersuchungen äußern, sondern verwies hierzu auf die Innenbehörde. Die Frage nach der Bedeutung von DNA-Analysen für ihre Ermittlungsarbeit beantwortete die Polizei wie folgt: „Die DNA-Analyse ist für die Polizei als individueller Sachbeweis, ähnlich wie der Fingerabdruck, von großer Bedeutung im Strafverfahren.“