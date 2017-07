Christian Bruns wechselt von der EU-Kommission in Brüssel in den neuen Bremer Zukunftsrat. (Frank Thomas Koch)

Der bisherige Leiter der Bremer Vertretung bei der EU-Kommission in Brüssel, Christian Bruns, soll die Koordination der sogenannten Zukunftskommission und des Zukunftsrates übernehmen, die Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) ins Leben gerufen hat. Der 65-Jährige scheidet im Herbst altersbedingt aus seiner bisherigen Tätigkeit aus. Aufgrund seiner internationalen Erfahrungen und Verbindungen ist Bruns aus Sicht des Rathauses der richtige Mann für den Job.

Carsten Sieling hatte Mitte Juni in einer Regierungserklärung angekündigt, für die wichtigen strukturpolitischen Weichenstellungen der nächsten zehn bis 15 Jahre den Dialog mit Akteuren der Stadtgesellschaft und externen Fachleuten zu suchen.

Bruns soll Ideen für Bremer Infrastruktur bringen

Dieser Sachverstand soll in einem Zukunftsrat gebündelt werden und zugleich in soge­nannte Perspektivgruppen einfließen, die sich drei konkreten Themenfeldern widmen: Ausbau der Infrastruktur, Stadtentwicklung und Qualifizierung/Bildung. Im weiteren Prozess wird sich der Senat als Zukunftskommission mit den Arbeitsergebnissen von Zukunftsrat und Perspektivgruppen auseinandersetzen.

Diese Struktur wirkt recht verschachtelt. Die Koordination übernimmt deshalb mit Christian Bruns ein ­Profi in Sachen Kommunikation. Seit 17 Jahren leitet Bruns die Bremer Brüssel-Vertretung. Er ist also ­jemand, der hauptberuflich Dialoge in Gang bringt oder am Laufen hält. Über Bruns‘ Nachfolge in Brüssel wird voraussichtlich im Herbst entschieden.

Unterstützung von Stadtplanern und Wissenschaftlern

Die externen Experten für die Perspektivgruppen stehen derweil fest. Nach Informationen des WESER-KURIER sind für den Komplex Stadtentwicklung der Leipziger Stadtplaner Martin zur Nedden, der Hildesheimer Migrationsforscher Hannes Schammann und die Berliner Stadtplanerin Elke Pahl-Weber vorgesehen. Den ­Bereich Qualifizierung/Bildung sollen ebenfalls drei Professoren abdecken: der Präsident der Leibniz-Gemeinschaft, Matthias Kleiner, die Berliner Soziologin Jutta Allmendinger und der Ökonom Uwe Blien (Bamberg).

Wissenschaftlicher Input für den Komplex Infrastruktur soll von Tilman Bracher (Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin), Dirk Heinrichs (Stadtplaner an der TU Berlin) und von Daniel Hosseus kommen, seines Zeichens Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes der Deutschen Seehafenbetriebe. Die Perspektivgruppen nehmen Ende August ihre Arbeit auf. Eine Klausur von Senat und Zukunftsrat ist für Ende September geplant.