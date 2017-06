Wie der Gebäudekomplex vor dem Hauptbahnhof einmal aussehen soll, zeigt jetzt ein Modell. (Frank Thomas Koch)

Wie der wuchtige Gebäudekomplex einmal aussehen soll, zeigt ein Modell, das derzeit an der Wiese vor dem Überseemuseum steht. Gezeigt wird ein Fassadenausschnitt im Maßstab 1:1, ein sogenanntes „Mock-up“ des geplanten City Gate. Senatsbaudirektorin Iris Reuther wird das Modell zusammen mit dem Architekten Max Dudler und den Bauherren in den nächsten Tagen begutachten.

Der Nachbau in Lebensgröße soll den Experten einen Eindruck davon vermitteln, wie sich das City Gate künftig in die Bahnhofsvorstadt einfügt und wie die Materialien in den Lichtverhältnissen zur Geltung kommen. Gut möglich, dass nach der Begutachtung manches noch geändert wird.

„Wir werden darauf achten, dass die Qualität unseren Vorstellungen entspricht“, sagt Reuther. Dazu zählten etwa die Farbe der Steine oder die Beschaffenheit der Fenster. „Erst wenn wir unser Okay geben, dürfen die Materialien bestellt werden“, so die Senatsbaudirektorin.

Gasse zwischen den Gebäuden

Das sei ein ganz normaler Vorgang, betont Reuther. Zuletzt hatte sie mit anderen Experten beim Neubau der Bremer Landesbank am Domshof ein solches Fassadenmodell in Augenschein genommen. In das City Gate, das derzeit auf dem Bahnhofsvorplatz entsteht, sollen zwei Hotels, Restaurants, Burger-Läden, Supermärkte, Büros und Arztpraxen einziehen.

Eine Gasse zwischen den beiden Gebäuden des Komplexes soll den Weg vom Hauptbahnhof in die Bremer Innenstadt weisen. Insgesamt 100 Millionen Euro werden in das Projekt investiert. Anfang nächsten Jahres soll der Rohbau fertig sein – wenn alles nach Plan läuft.