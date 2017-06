Schriller Auftakt des La-Strada-Straßenfestivals mit der Gruppe Cirque du Platzak. (Frank Thomas Koch)

Aufgrund der vielen Veranstaltungen müssen Besucher vor allem im Innenstadtgebiet mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen rechnen. Das voll gepackte Wochenende wird auch für die Rettungskräfte zur Herausforderung: Weil so viele Feste und andere Veranstaltungen auf dem Plan stehen, müssen Sanitäter aus Niedersachsen die Kollegen in Bremen unterstützen. Wegen des Wallfests und des Klappradrennens „German Folding Bike Open2“ wird am Sonntag der Wall zwischen Herdentors­steinweg und Ostertorstraße von 6 bis 21 Uhr voll gesperrt.

Auch außerhalb der Innenstadt wird gefeiert: In Huchting findet am Sonnabend ab 14 Uhr das Sodenmattseefest mit Live-Musik statt – und der Beirat Huchting grillt die Würstchen. Im Freibad Vegesack steigt von 11 bis 17 Uhr die Wiedereröffnungsparty mit Kinderschminken, einer Hüpfburg und Leckereien vom Grill.

Freier Eintritt in der Kunsthalle

Unter dem Motto „Kinderzeit in der City“ verwandeln sich der Ansgarikirchhof und der Hanseatenhof in ein lebendiges Festgelände für Eltern und ihren Nachwuchs. Während die Kleinen im Sandkasten buddeln, können sich die Erwachsenen von der Initiative Perspektive Wiedereinstieg Tipps für den Weg zurück ins Berufsleben holen. In der Neustadt startet das Sommerfest vor der Bar „Papp“ mit einem Flohmarkt der Künstlerin Lady Oelectric und anderen Bands an der Friedrich-Ebert-Straße 1. Los geht‘s um 10 Uhr.

Wer es lieber ruhiger mag, kann noch bis einschließlich Sonntag bei freiem Eintritt die Kunsthalle besuchen. Anlässlich des Straßenkunstfestivals La Strada wird dort ein buntes Familien- und Chilloutprogramm dazu geboten. Was in der Stadt alles los ist, zeigt unsere Übersicht.