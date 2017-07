Künstler stehen beim Watt en Schlick Fest in Dangast von Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. Juli, mit dem Blick zum Meer auf der Bühne. (Ulf Duda / fotoduda.de)

Wie kommt es, dass ein Bremer das Watt-En-Schlick-Fest in Dangast veranstaltet?

Till Krägeloh: Ich wohne zwar in Bremen, bin aber in Varel zur Schule gegangen und habe viele Jahre im Kurhaus Dangast gejobbt. Für mich war der Ort Dangast und das Kurhaus auch wegen der speziellen Lage am Jadebusen und der kulturellen Tradition immer interessant: Von den Brücke-Künstlern, die hier vor über 100 Jahren gemalt haben, über den Documenta-Künstler Anatol, der im Kurhaus ein- und ausging, bis zu den ersten Punkkonzerten der Region, die hier stattfanden – das Kurhaus hat immer Freigeister angezogen und die waren stets willkommen. Das ist bis heute so. Irgendwann kam mir der Gedanke: Hier muss ein Fest entstehen!

Wie hat das alles angefangen?

Schon während meines Studium habe ich angefangen, verschiedene kulturelle Projekte – Konzerte, Lesungen und Kino – im Kurhaus Dangast zu organisieren und an das anzuknüpfen, was jahrzehntelang im Kurhaus gepflegt wurde. Den Gedanken eines Festivals hier am Wattenmeer trug ich schon länger mit mir herum. Die Betreiber des Kurhauses haben das sehr unterstützt und 2014 fand dann das Watt en Schlick Fest zum ersten Mal statt.

Welche Rolle spielt Bremen für das Festival?

Von Bremen aus organisiere und plane ich überwiegend das Festival. Ich wohne im Viertel und fühle mich hier Zuhause, auch kulturell. Ich arbeite in Bremen, hier gehen meine Kinder in den Kindergarten, meine Frau studiert hier. Von hier geht vieles aus ...

Mit der kompletten Palette von Immo Wischhusen war letztes Jahr eine ganze Bühne aus Bremen in Dangast. Da scheinen die Kontakte etwas enger zu sein oder wie kam es, dass die Palette am Meer stand?

Immo und ich kennen uns schon lange. Ich war früher selbst in einer Hip Hop-Band und habe Immo mal ein Tape geschickt. Ich wollte von ihm wissen, was er davon hält. Die Idee zur Zwillingspalette in Dangast hat sich dann irgendwie entwickelt. Auch diesmal ist die Palette mit dabei. Immo fungiert dort wieder als eine Art Zeremonienmeister, der durch das Programm führt, und er tritt dort auch selbst auf. Und in diesem Jahr kommt ja noch eine weitere kleine Bühne hinzu: Unser Floß, die schwimmende Bühne im Wattenmeer, die sich je nach Ebbe und Flut hebt oder senkt.

Sie haben auch andere Bremer Künstler im Line-up. Ist der lokale Bezug so wichtig oder sind die Bremer Bands einfach so gut?

Für mich sind alle, die beim Watt-En-Schlick-Fest auftreten, großartige Künstler – unabhängig von deren Bekanntheitsgrad. Ich finde es wichtig, eine Mischung zu schaffen und neben internationalen Bands, die wir ja haben, auch lokalen oder unbekannteren Künstlern eine Plattform in einem tollen Umfeld zu bieten. Das Festival soll ja auch dazu dienen, Neues zu entdecken, Neugier zu wecken, offen zu sein, statt nur das zu konsumieren, was man bereits kennt.

Arbeiten Sie mit anderen Veranstalter aus dem Norden zusammen?

Ja, wir kleineren Festivals tauschen uns untereinander aus. Auch zur Breminale besteht ein guter Kontakt. Aber wir sind ja gemessen an anderen, wie dem Hurricane, ein relativ kleines, sogenanntes Boutique-Festival. Das Watt-En-Schlick-Fest hat hingegen einen ganz anderen Charakter und ist weniger ein Event. Obwohl an die 4000 Menschen kommen werden, herrscht hier eine sehr familiäre, entspannte Atmosphäre. Man kann sich auf das Programm viel intensiver einlassen. Das schätzen nicht nur unsere Besucher, sondern auch die Künstler, die hier auftreten.

Gibt es große Konkurrenz unter den Festivalveranstaltern rund um Bremen und Hamburg?

Wir bewerben unser Festival ja unter anderem mit dem Spruch „das schönste Festival aller (Ge)Zeiten“. Und das stimmt auch. Die einmalige Lage direkt am Wattenmeer, das Spiel der Gezeiten, eine große Bühne mit Blick auf Schlick und Horizont – diese wunderschöne Verbindung von Kultur und einzigartiger Natur gibt es konkurrenzlos nur beim Watt-En-Schlick-Fest. Sicher sind wir auch mit unserem kulturellen Programm ehrgeizig. Das wird auch überregional immer stärker wahrgenommen.

Warum haben Sie das Festival nicht in Bremen auf die Beine gestellt?

Ich könnte mir das auch für Bremen vorstellen …

Was ist so anders am Watt-En-Schlick-Fest?

Wer nach Dangast zum Kurhaus kommt, spürt sofort diese besondere Atmosphäre. Für mich ist das eine Art Utopie, die hier gelebt wird: Jeder ist willkommen – unabhängig von seinem Ansehen oder Aussehen. Dann die Lage: Das Kurhaus thront gewissermaßen auf dem Geestrücken über dem Strand. Der Blick auf das Wattenmeer, die Weite und das besondere Lichtspiel sind einfach einmalig und friedvoll. Und vor allem: Alle Menschen, die am Watt-En-Schlick-Fest mitarbeiten, tun dies mit sehr viel Engagement und Liebe. Dass die Besucher dies merken und vielfach wertschätzen, ist für mich das Schönste am Watt-En-Schlick-Fest.

Wie beeinflusst Ihr Job als Marketingleiter bei der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen Ihre Arbeit beim Festival?

Die Arbeit bei der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen ist eine sehr spannende Aufgabe, weil sie sich in einem ganz anderem kulturellen Feld abspielt. Das erweitert den Horizont ganz ungemein und inspiriert natürlich auch – in beide Richtungen.

In Bremen gibt es immer wieder Diskussionen um die Lautstärke oder Müll. Ist das in Dangast direkt am geschützten Wattenmeer nicht auch ein Dauerthema?

Nachhaltigkeit ist für uns ein sehr wichtiges Thema und wir wollen alles dafür tun, dass dieser Ort, den wir schließlich mit dem Fest auch würdigen und feiern, so erhalten bleibt. Wir haben mit den letzten drei Ausgaben des Watt-En-Schlick-Festes bewiesen, dass das sehr gut klappt und Kultur und Natur harmonieren können.

Die Fragen stellte Pascal Faltermann.

Till Krägeloh ist studierter Kultur- und Wirtschaftswissenschaftler. Der 35-jährige Bremer gründete 2014 eine Firma und übernahm die Leitung des Watt-En-Schlick-Fest (21. bis 23. Juli). Aktuell ist der in Marburg geborene Krägeloh Marketingleiter bei der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen.