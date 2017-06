Björn Tschöpe, SPD-Fraktionschef. (dpa)

Die kalte Dusche kam unerwartet. Mit ein paar Gegenstimmen hatte SPD-Fraktionschef Björn Tschöpe anlässlich seiner Wiederwahl am Montag durchaus gerechnet. In jeder Gruppe gibt es schließlich ein paar Unzufriedene, die nach einem Ventil für ihren Ärger suchen. Und so eine geheime Abstimmung ist ja eine prima Gelegenheit.

Aber dass gleich 11 von 29 Fraktionsmitgliedern Tschöpe die Gefolgschaft verweigern würden, war schon ein echter Kracher. Die Ursachenforschung ist schwierig, auch in Tschöpes engster Umgebung herrscht eine gewisse Ratlosigkeit. Denn eigentlich hat sich der Fraktionsvorsitzende nichts Gravierendes zuschulden kommen lassen.

Keine folgenreichen Pannen im Parlament, keine Obstruktion der Senatspolitik. Björn Tschöpe verhält sich im Großen und Ganzen loyal gegenüber dem Rathaus, auch wenn er erkennbar weniger Leidenschaft für Rot-Grün aufbringt als etwa der Bürgermeister. Er hält das aktuelle Bündnis für ein Auslaufmodell.

Für Tschöpe zählen Jobs

Inhaltlich setzt der 49-Jährige auf klassische sozialdemokratische Themen. Die Wirtschaft muss brummen und eine leistungsfähige Infrastruktur bereitstehen. Für Tschöpe zählen Jobs, Jobs und noch mal Jobs. Björn Tschöpe ist niemand, der mit dem Planieren einer Wiese für eine Fabrik warten würde, bis das letzte Schleichenlurch-Pärchen umgesiedelt ist.

So liest sich auch sein Grundsatzpapier, das kürzlich bei der Halbzeit-Klausur der SPD-Bürgerschaftsfraktion ohne Gegenstimmen angenommen wurde. Wenn es also keinen wirklich ernsthaften, tief reichenden politischen Dissens mit dem Gros der Genossen gibt, liegen die Ursachen für die vielen Gegenstimmen dann im persönlichen Bereich? Stimmt die Chemie nicht?

Als Vorsitzender hat Tschöpe sicher schon mal dem ein oder anderen Fraktionsmitglied auf die Füße getreten. Sein Verhältnis etwa zu Bürgerschaftspräsident Christian Weber gilt als – gelinde gesagt – belastet. Und, ja, es gibt auf dem rot-grün orientierten Flügel der Fraktion einige Akteure, die Tschöpes oft ruppige Art im Umgang mit dem kleineren Koalitionspartner nicht gutheißen.

Verstörender Befund

Dies ist aber keine hinreichende Begründung für fast 40 Prozent Nein-Stimmen. Ein Fraktionschef, der als Scharnier zwischen der Regierung und ihrer parlamentarischen Basis fungiert und zudem in einer Koalition ständig Kompromisse zurechtzimmern muss, kann nicht everybody's darling sein. Das weiß jeder, der sich in der politischen Arena betätigt.

So bleibt der verstörende Befund, dass eine nicht geringe Zahl von SPD-Abgeordneten bereit ist, ihren Vorsitzenden ohne Not zu beschädigen. Mehr oder minder aus einem diffusen Gefühl der Unzufriedenheit heraus. Björn Tschöpe mag sich damit trösten, dass auch anderen Spitzengenossen so etwas widerfährt.

Im Dezember 2015 bewarb sich ein gewisser Sigmar Gabriel für die Wiederwahl als Bundesvorsitzender und kam auf 74,3 Prozent. Einen amtierenden SPD-Chef auf offener Bühne derartig zu demontieren, das hatte es zuvor in der traditionsreichen Partei nicht gegeben.

Solidarität wird nicht mehr geschätzt

In Bremen wie auf Bundesebene wird immer deutlicher: Das hohe Gut der Solidarität, einst Markenkern der Sozialdemokratie, wird nicht mehr geschätzt. An seine Stelle tritt die Lust an der Demontage. Das ist umso törichter, als die Bremer SPD mit politischen Talenten nicht gerade reich gesegnet ist.

Unter den 29 Mitgliedern der Bürgerschaftsfraktion gibt es vielleicht zwei, die das Format für das Spitzenamt hätten. Es stellt sich ohnehin die Frage, was die elf Abweichler mit ihrem Denkzettel-Votum letztlich bewirken wollten. Niemand profitiert wirklich davon, außer die Konkurrenz. Bei der CDU wird man sich vor Lachen auf die Schenkel geschlagen haben.

Dort ringen seit vielen Jahren die beiden politischen Schwergewichte Thomas Röwekamp und Jens Eckhoff um die Vormacht in der Fraktion. Beide sehen sich als Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2019, wahren aber einen Burgfrieden. Zur gleichen Stunde, als Björn Tschöpe abgewatscht wurde, erhielt CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp ein einstimmiges Vertrauensvotum. Ein Kontrast, der den Sozialdemokraten zu denken geben sollte.