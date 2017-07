Bei den Beschädigungen handelt es sich um mehrere Buchstaben, die tief in die Nase der Bronzefigur eingestanzt oder eingeschlagen worden sind.

Wie berichtet, haben Unbekannte mehrere Buchstaben in die Schnauze geritzt. Am Freitag, 7. Juli, gehen ab 7 Uhr von Immobilien Bremen beauftragte Fachleute ans Werk, um die Schäden zu beseitigen. Der frühe Zeitpunkt wurde gewählt, um die Beeinträchtigungen für Bremen-Besucher so gering wie möglich zu halten, denn die Figurengruppe muss für die Dauer der Arbeiten bis etwa 11 Uhr abgesperrt werden.

Bei den Beschädigungen handelt es sich um mehrere Buchstaben, die tief in die Nase der Bronzefigur eingestanzt oder eingeschlagen worden sind. Zu diesem Ergebnis ist der Worpsweder Bronzegießer Lothar Rieke gekommen. Er hat die von Gerhard Marcks geschaffene und 1953 aufgestellte Skulptur eingehend untersucht, um das Ausmaß des Schadens zu analysieren und Tipps für die Reparatur zu geben. Immobilien Bremen rechnet mit einem finanziellen Aufwand von etwa 1000 Euro für die Reparatur. Der Verkehrsverein Bremen hat bereits erklärt, die Kosten zu übernehmen.