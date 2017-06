Bundesbauministerin Barbara Hendricks am Montagabend im Haus der Bürgerschaft. (Frank Thomas Koch)

Als Freundin offener Worte versteht sich Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD). Ein offenes Wort richtete die Ministerin denn auch am Montagabend an Kritiker des verdichteten Wohnens. „Seinen freien Blick hat man nicht mitgemietet“, sagte sie vor rund 150 Gästen im Festsaal der Bremischen Bürgerschaft. Man müsse sich auch mal damit abfinden, dass freie Flächen in urbanen Gebieten nachverdichtet werden könnten. „Etwa da, wo Teppichstangen stehen, die jetzt kein Mensch mehr braucht.“

Unter dem Titel „Vieles ist Luxus – Wohnen darf es nicht sein!“ hatte die SPD-Bürgerschaftsfraktion zu einer Podiumsdiskussion geladen. Neben Hendricks nahmen auch Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) und Gewoba-Bereichsleiter Ralf Schumann teil. Als Moderator betätigte sich der baupolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Jürgen Pohlmann.

Anrecht auf Sozialwohnung

Der soziale Wohnungsbau ist laut Hendricks erst seit der Regierungsbeteiligung der SPD wieder in Gang gekommen, seit 2013 habe es eine „Trendumkehr beim Bau“ gegeben. Das sei keine plumpe „Wahlkampf-Rhetorik“, sondern lasse sich mit konkreten Zahlen belegen. Als besonderen Schritt nach vorn bezeichnete sie die Millionenhilfen des Bundes für den sozialen Wohnungsbau in den Ländern. Der werde in CDU-regierten Ländern oft genug „aus ideologischen Gründen“ vernachlässigt. Das Problem: Baurecht sei Landesrecht, deshalb seien Investitionshilfen des Bundes nicht notwendig an den Bau von Sozialwohnungen gekoppelt.

Hendricks will nach eigenem Bekunden den sozialen Wohnungsbau wieder salonfähig machen. Es sei ihre Aufgabe, für eine breite Akzeptanz des Programms für eine soziale Stadt zu werben. „Ganz normale Menschen haben ein Anrecht auf eine Sozialwohnung“, betonte die 65-Jährige. Keinerlei Verständnis bringt sie auf für immer wieder anzutreffende Vorbehalte gegen Wohnraumverdichtung. Es sei eine „fälschliche Annahme“ zu meinen, man hole sich mit dem sozialen Wohnungsbau auch soziale Brennpunkte ins Haus.

Als Ziele für die kommende Legislaturperiode postulierte Hendricks die Einführung eines Familienbaugelds für junge Familien, um deren Eigenkapital zu erhöhen. Ebenso müsse das Wohngeld dynamischer angepasst werden. Eine sporadische Erhöhung reiche nicht aus, vielmehr „müssen wir das alle zwei Jahre machen“. Zugleich will sie die Menschen ermutigen, ihr gutes Recht in Anspruch zu nehmen. „Ich glaube, dass viel mehr Menschen wohngeldberechtigt sind als Anträge gestellt werden.“

Wohnungsmarkt müsse sich in Bremen entspannen

Sieling unterstrich, dass in Bremen der verstärkte Wohnungsbau auch noch eine ganz andere Komponente habe. „Bremen muss sich verdammt anstrengen, mehr Wohnungen zu bauen.“ Auch, weil sonst die verstärkte Abwanderung ins niedersächsische Umland drohe. Als Herausforderung für den Wohnungsbau bezeichnete er die Bebauung der alten Hafenreviere, jetzt vor allem des Kellogsgeländes: „Wir müssen dort gewerbliche und Wohnbau-Aktivitäten miteinander versöhnen können.“

Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums beanspruchte Gewoba-Bereichsleiter Schumann als Verdienst der eigenen Gesellschaft. Einen Seitenhieb auf die Verwaltung konnte sich Schumann dabei nicht verkneifen. „Jeder in Bremen weiß, dass es mit der nicht so einfach ist.“

Kritische Untertöne waren auch von Karl Bronke zu hören, Mitglied des SPD-Landesvorstands. Seine Forderung: Der Neubau von Wohnungen müsse noch weiter zulegen. Denn: „Bremen braucht einen entspannten Wohnungsmarkt, damit die Mieten unten bleiben.“