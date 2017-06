So isst man Matjes! Hylke Boerstra, Honorarkonsul der Niederlande, macht es vor. (Roland Scheitz)

Sein erster Matjes des Jahres schmeckte Hylke Boerstra besonders gut. „Lecker – das scheint ein ausgezeichneter Jahrgang zu werden“, urteilte der niederländische Honorarkonsul. Etwa 250 Besucher kamen am Mittwoch an der Schlachte zusammen, um die Matjes-Saison einzuläuten. „Ich freue mich jedes Jahr auf diesen Tag“, so Boerstra, der zusammen mit Fischhändler Peter Koch-Bodes und Matjes-Hermann den Fisch verkostete.

Der Matjes ist laut Boerstra viel mehr als eingesalzener Fisch. „Der Hering ist völkerverbindend“, sagte der Honorarkonsul. Nach den Niederlanden ist Deutschland das zweitgrößte Matjes-Land. Die Hälfte der jährlich rund 180 Millionen holländischen Matjes wird in Deutschland verzehrt, etwa 42 Prozent in den Niederlanden, der Rest in Belgien.

Der Fisch reift auf besondere Weise. Nur Heringe, die in dieser Fangsaison noch keine Milch und keinen Rogen gebildet haben, sind echter holländischer Matjes. „Dieses Jahr haben wir einen besonders guten Hering“, befand auch Patrick Schälte, Vorsitzender des Fischfachhandels.

Fässer wurden zur Teerhofbrücke gerollt

Da der März in diesem Jahr relativ warm gewesen sei, habe der Fisch einen guten Fettgehalt. „Der macht den Matjes zart“, erklärte der Verbandschef. Um neun Uhr hatte die Matjesflotte in Vegesack abgelegt. Die sogenannte Tour de Matjes hat in Bremen Tradition.

Nachdem das Motorboot am Martinianleger festgemacht hatte, wurden die Fässer mit dem ersten Matjes des Jahres durch die Böttcherstraße über den Marktplatz und die Langenstraße zur Teerhofbrücke an die Schlachte gerollt. Dort übergaben Fischhändler Koch-Bodes und Verbandschef Schälte die Heringe an die Vertreter der Bundesländer.

Auf der Bühne an der Teerhofbrücke sorgten der Shantychor Windjammer Zeven und ein Kindergarten aus Vegesack für musikalische Untermalung. Im Anschluss konnten Besucher des Festes die Heringe verkosten.