Der Osterdeich - könnte er eine Einbahnstraße werden? (Uwe Jans)

Ein Kreisverkehr auf dem Leibnizplatz? Der Osterdeich als Einbahnstraße? Oder eine Fußgängerbrücke über die Martinistraße? Klingt ziemlich tollkühn, was die Studenten der Hochschule Bremen da an Ideen entwickelt haben. Aber das ist es eben, was die Ideenschmiede der angehenden Bauingenieure von behördlichen Stadt- und Verkehrsplanern unterscheidet: „Wir hatten die Erlaubnis, etwas radikaler zu denken“, sagt Studentin Anna Singer. Und vor allem: „Nicht immer nur an die Kosten.“

Die Studenten befinden sich auf der Zielgeraden ihres Bachelorstudiums. Derzeit untersuchen sie im Rahmen ihres Studienmoduls Städtebau und Verkehrsplanung schwierige Straßenräume. Nicht irgendwo, sondern in Bremen. Getreu der Devise ihres Professors Carsten-Wilm Müller: „Nicht für den Papierkorb arbeiten, sondern möglichst praxisorientiert“.

Gearbeitet wird in zwei Gruppen. „Trennungen überwinden“ heißt der programmatische Titel der einen. Sie hat sich den Straßenzug Osterdeich-Tiefer-Martinistraße vorgenommen und soll Vorschläge entwickeln, um die Trennwirkung dieser Straßen zu minimieren.

Kreisverkehr für den Leibnizplatz

Die andere Gruppe hat die Neuenlander Straße und die Friedrich-Ebert-Straße ins Visier genommen – überdimensioniert die eine, unfallträchtig die andere – und erarbeitet ebenfalls Ideen zur Umgestaltung.

Eine davon lautet, am Leibnizplatz einen Kreisverkehr einzurichten. Denn die bisherige Verkehrsführung dort habe es in sich, konstatieren die Studenten und verweisen auf nicht weniger als 13 Unfälle, die es hier 2016 gab. In knapp ein Drittel davon waren Radfahrer verwickelt.

Ein Kreisverkehr würde die Verkehrssituation am Leibnizplatz deutlich verbessern, finden Studierende der Hochschule Bremen. (Frank Thomas Koch)

Eine Zählung zwischen 8 und 9 Uhr an einem Mittwochmorgen ergab, „dass in der einen Stunde weit über 200 Radler je Richtung unterwegs waren“, berichtet Student Martin Gerdes. Zugleich seien die Radwege dort aber teilweise nicht breit genug, damit sich Radler überholen könnten. Folge: Sie wichen auf die Gehwege aus.

Dass die Kreuzung auch für Autofahrer nicht ohne ist, zeige die Zahl der Abbiege- und Auffahrunfälle. Auch hier könnte nach Auffassung der Studenten ein Kreisverkehr Abhilfe schaffen.

Für die Martinistraße haben die Studenten einen Shared Space entwickelt (v.l.): Professor Carsten-Wilm Müller, Pierre Boron, Kimberly Pontius, Sarah Nöhrenberg und Anna Singer. (Frank Thomas Koch)

Vorschläge "sind realistisch"

Weitere Ideen haben die Studenten zum Rückbau der Neuenlander Straße und des Flughafendamms entwickelt, ebenso Vorschläge für mehrere Haltestellen der Straßenbahnen auf der Friedrich-Ebert-Straße, damit die Fahrgäste dort nicht mehr länger auf die Straße aussteigen müssen.

All dies muss nun im nächsten Schritt unter Gesichtspunkten wie Sicherheit, Funktionalität, bautechnische Realisierbarkeit oder auch Barrierefreiheit abgewogen werden. Erst danach werde sich zeigen, was überhaupt umsetzbar ist. Eines stehe aber schon heute fest, betont Martin Gerdes. „Unser Ziel sind keine architektonischen Wunderwerke. Bei aller Freiheit des Denkens – man werde Vorschläge erarbeiten, „die realistisch sind und allen Verkehrsteilnehmern weiterhelfen“.

Dies wiederum entspricht der Ausgangsidee ihres Professors. „Es geht nicht darum, wie man es genau richtig macht, sondern, wie man an Probleme herangeht und was im Rahmen geltender Richtlinien machbar ist“, erklärt Müller. „Wie löst man solche Fälle, welches Muster der Bearbeitung tritt hervor, welche Randbedingungen muss ich beachten?“

"Unzureichende Barrierefreiheit" in der Martinistraße

Schon einen Schritt weiter als ihre Kommilitonen ist die zweite Gruppe, die sich mit der trennenden Wirkung der Martinistraße zwischen Innenstadt und Schlachte sowie des Osterdeichs zwischen Viertel und Weser beschäftigt. Sie sind bereits mitten im Abwägungsprozess und haben unter ihren Vorschlägen auch schon eine „Vorzugsvariante“ erarbeitet.

Die Probleme in beiden Straßenzügen seien unschwer auszumachen gewesen. „Mangelnde Aufenthaltsqualität“ und „unzureichende Barrierefreiheit“ lauteten sie für die Martinistraße, „zu wenig Querungsmöglichkeiten“ und ebenfalls „mangelnde Barrierefreiheit“ am Osterdeich.

Angesichts der Verkehrsbelastung sei aber schnell klar geworden, dass – anders als in der Friedrich-Ebert-Straße oder der Neuenlander Straße – ein Rückbau der Fahrbahnen nicht möglich sei. 14.600 Fahrzeuge fahren täglich über die Martinistraße, davon gehören 1200 dem Schwerverkehr an. Noch mehr sind es am Osterdeich (22.300 Kfz/Tag, davon 1900 Schwerverkehr) und auf der Straße Tiefer (25.500/1900).

Mittelstreifen als Querungshilfe

Trotzdem sprudelte die Gruppe geradezu vor Ideen: Ein Tunnel für den reinen Durchgangsverkehr der Martinistraße oder eine Fußgängerbrücke an der Pieperstraße waren dabei im Abwägungsprozess aber ebenso schnell vom Tisch wie eine temporäre Einbahnstraßenregelung für den Osterdeich. Mittelstreifen als Querungshilfen in beiden Straßenzügen hält die Gruppe dagegen für „relativ zukunftsfähig“.

Sie präsentiert für einen Teil der Martinistraße noch dazu ein Konzept unter dem Titel „Shared Space“. Deutlich gekennzeichnet durch einen roten Querstreifen über die gesamte Fahrbahn und mit Bäumen, die an beiden Seiten eine Portalfunktion übernehmen, soll hier ein Bereich entstehen, in dem Fahrspuren allenfalls angedeutet sind.

„Das schafft Unsicherheit und setzt auf gegenseitige Rücksichtnahme“, erläutert Pierre Boron das Prinzip des gemeinsamen Raumes, den sich alle Verkehrsteilnehmer teilen sollen.

Marie Betz, Dennis Düßmann, Martin Gerdes und Matthias von Drehle (v.l.n.r.) haben sich mit der Verkehrssituation am Leibnizplatz beschäftigt. (Frank Thomas Koch)

Abschlusspräsentation vor der Baubehörde

Den Beweis, dass so ein Shared Place trotz 14.600 Fahrzeugen täglich funktionieren kann, liefere die Stadt Bohmte, berichtet Anna Singer. Ein Problem sei aber der Bodenbelag. Der nämlich müsse wegen der vielen Fahrzeuge so widerstandsfähig wie Asphalt oder Beton sein, solle aber wegen der Fußgänger und der Aufenthaltsqualität nach Möglichkeit so rüberkommen wie Pflastersteine. Das ist nur ein weiteres Detail, an dem die Studenten in den verbleibenden zwei Wochen bis zum Projektende arbeiten müssen.

Zusätzliche Motivation dabei dürfte der Ort ihrer Abschlusspräsentation sein. Die nämlich findet vor Fachleuten in der Baubehörde statt. Das habe Bausenator Joachim Lohse (Grüne) auf eine entsprechende Anfrage spontan zugesagt, berichtet Carsten-Wilm Müller. Und findet das großartig.

„Dass es Menschen mit Einfluss in Bremen gibt, die sich die Zeit nehmen, das Ergebnis von vier Monaten intensiver Beschäftigung mit dem Thema anzusehen und auch zu beurteilen – einen besseren Praxisbezug kann ich für die Studierenden nicht herstellen.“